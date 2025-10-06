Секретом, який використовували ще наші бабусі, поділилося видання UmamiDays, передає 24 Канал.

Як використовували лавровий лист на кухні?

Досвідчені господині радять: якщо у холодильнику з'явився неприємний аромат, не поспішайте купувати ароматизатори чи хімічні поглиначі запахів. Просто покладіть один сухий лавровий лист на поличку – він чудово вбирає сторонні запахи та залишає легкий свіжий аромат спецій.

Ефект стає помітним уже через кілька годин, а через добу холодильник пахне нейтрально та свіжо. Для кращого результату листок можна замінювати раз на тиждень.



Лавровий лист / Фото Africa Images

Ще один секрет

Ще один перевірений лайфхак – лавровий лист під холодильником або за ним. Як пише Good Housekeeping (UK), його різкий пряний аромат не подобається дрібним комахам: мурахам, жукам і навіть тарганам. Саме тому наші бабусі використовували лавровий лист як натуральний репелент, безпечний для дітей і тварин.

Щоб підсилити ефект, лист можна трохи поламати – тоді він виділятиме більше ефірних олій. Отже, лавровий лист – це не лише приправа, а й універсальний засіб для дому: дезодорує, відлякує комах і не залишає слідів. І головне – все це коштує копійки.

