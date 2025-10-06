Чому на вікнах утворюється конденсат та як з цим боротися – розкаже 24 Канал з посиланням на ВВС.
Що викликає конденсат на вікнах?
На це є декілька причин. Коли повітря в кімнаті зволожене, воно несе воду у вигляді пари. Коли ця пара стикається з холодним склом чи стіною, вона охолоджується, вологість падає, і "зайва" вода перетворюється на краплі на поверхні.
До того ж прання, приготування їжі, душ, навіть кімнатні рослини та люди – усе це виділяє значну кількість водяної пари. Якщо вентиляція не справляється, вологість накопичується, і конденсат з'являється особливо активно.
Чим шкідливий конденсат?
- Ріст цвілі та грибка – волога на поверхні створює ідеальне середовище для розвитку чорної та інших плісняв. Envirovent зазначає, що дихати спорами грибка може бути небезпечно, особливо для людей з астмою, алергією чи ослабленим імунітетом.
- Пошкодження вікон, рам та фарби – велика кількість крапель з часом змінює структуру дерева або ПВХ, фарба здувається, ущільнювачі псуються.
- Погіршення якості повітря в домі – вологе повітря сприяє розвитку плісняви, пилових кліщів та інших шкідливих агентів.
Чому на вікнах утворюється конденсат / Фото Unsplash
Як позбутися конденсату на вікнах?
Експерти та дослідники радять такі ефективні методи:
- Покращіть вентиляцію. Включайте витяжки під час приготування їжі або після душу, провітрюйте кімнати (особливо вологі, як кухня та ванна).
- Знижуйте вологість у приміщенні. Використовуйте осушувачі повітря, стежте за рівнем вологості – ідеально, коли вона не перевищує 50%.
- Підтримуйте стабільну температуру. Експерти рекомендують уникати різких перепадів температур у кімнатах та біля вікон – це зменшує "точку роси" на склі.
- Для боротьби з цвіллю можна використовувати хімічні засоби з хлоркою або безпечні народні засоби.