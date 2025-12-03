Експерти назвали 10 кухонних предметів, які не варто викидати, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

Які речі на кухні не слід викидати?

Старі кулінарні книги

Навіть якщо ви зараз шукаєте рецепти онлайн, старі книги можуть виявитися дуже цінними, особливо якщо це подарунок від бабусі, книга, яку ви купили під час переїзду у власну квартиру, або книга, придбана під час подорожей. Зберігайте книги, які мають для вас особливе значення – вони більше, ніж просто збірка рецептів.

Рецепти, написані від руки

Навіть якщо у вас є цифрові версії, оригінали варто зберегти. Вони можуть стати вашою безцінною пам'яткою.

Не викидайте рецепти, написані від руки / Фото Kritsada Panichgul

Інструкції до приладів і гаджетів

Замість того щоб кидати їх, складіть в окрему папку або ящик. Так ви завжди будете знати, де вони, і вони не займуть місце у шухлядах.

Форми для печива

Замість того щоб викидати, використайте їх повторно: прикрасьте ялинку, зробіть декоративну банку для кухні або інший креативний декор.

Антикварні та колекційні предмети

Старі сервізи, мідні каструлі чи інші речі можуть бути цінними. Якщо на них є маркування, дізнайтеся їхню вартість.

Спеціальні предмети для разових задач

Прилад або гаджет, який ви використовуєте раз на рік, не варто викидати – просто зберігайте його окремо, щоб він не займав місце на кухні.

Чавунний та емальований посуд

Правильно доглянутий чавун або емаль прослужить багато років і може передаватися поколінням. Викидайте лише пошкоджені речі.

Сезонні предмети

Наприклад, тримачі для кукурудзи. Взимку може здатися, що вони непотрібні, але влітку, коли готуєте кукурудзу, ви будете шкодувати, що викинули.

Контейнери для зберігання без кришок

Їх можна використовувати для зберігання дрібних речей, наприклад, кліпсів для пакетів або дрібниць.

Банки для консервування та скляні банки

Вони можуть служити не тільки для продуктів, а й для декору, організації речей, рукоділля. З банок можна робити вази, склянки або контейнери для сухих сумішей.

Тим часом видання Real Simple назвало 6 непотрібних кухонних приладів, які лише займають місце. Це:

Лопатки, які не витримують високої температури , можуть розплавитися прямо в страві. Краще обирати термостійкий силікон, а металеві – залишити професіоналам, щоб не подряпати посуд.

, можуть розплавитися прямо в страві. Краще обирати термостійкий силікон, а металеві – залишити професіоналам, щоб не подряпати посуд. Дорогі гаджети, які виконують лише одну функцію (морозивниця, нагрівач для хот-догів, попкорниця, машина для цукрової вати), тільки займають місце й пиляться

(морозивниця, нагрівач для хот-догів, попкорниця, машина для цукрової вати), тільки займають місце й пиляться Елітний посуд – красивий, але ним рідко користуються. Його діставати, мити й ховати – зайва морока.

– красивий, але ним рідко користуються. Його діставати, мити й ховати – зайва морока. Більшість людей не користуються великим набором ножів . Достатньо 4 – 5 основних ножів: маленького, для філе, кухарського, ножа-слайсера та серрейтора.

. Достатньо 4 – 5 основних ножів: маленького, для філе, кухарського, ножа-слайсера та серрейтора. Гаджети на одну дію – нарізувач бананів, авокадо-ніж, форми для льоду у кумедних формах, силіконові яйцепошери – займають багато місця й майже не використовуються.

– нарізувач бананів, авокадо-ніж, форми для льоду у кумедних формах, силіконові яйцепошери – займають багато місця й майже не використовуються. Декоративні винні корки мають гарний вигляд, але не потрібні. Краще використати звичайний корок – або просто допити пляшку.

Як створити додаткове місце на кухні?

Зайві прилади, посуд і старі продукти займають місце та створюють хаос на кухні. Експерти радять:

позбутися речей, якими не користуєтеся роками;

двічі на рік викидати прострочені спеції;

старі чашки та пляшки, що не використовуються, сміливо віддати або викинути.

Це кроки допоможуть звільнити місце та зробити кухню більш зручною.