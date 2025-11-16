Як створити додаткове місце на кухні – розкаже 24 Канал з посиланням на Southern living.
Як створити додаткове місце на кухні?
- Приберіть зайве
Фахівчиня з організації простору та авторка книги "Організація для всіх нас" Дана К. Уайт радить почати з простого: відмовитися від речей, які більше не відповідають вашій реальності. Якщо ви роками не користувалися якимось пристроєм або посудом – настав час їх позбутися.
- Зробіть ревізію комори
Прострочені й забуті спеції не лише займають цінний простір, а й втрачають аромат. Експерти радять перевіряти їх приблизно двічі на рік, щоб кухня залишалася не тільки охайною, а й функціональною.
- Викиньте непотрібні чашки
Надлишок пляшок для води та чашок – одна з найпоширеніших кухонних проблем. Якщо тарілка або чашка роками стоїть у глибині шафи, є лише одна причина — ви її не любите та не використовуєте. Експерти радять сміливо віддавати або викидати такі речі.
Які предмети на кухні люди використовують найрідше?
За даними видання The Guardian, багато кухонних пристроїв, які ми купуємо з ентузіазмом, в реальності залишаються майже не використаними. Мовиться про речі на кшталт:
- спіралізерів,
- вафельниць,
- спеціальних різаків для авокадо або яєць.
Причина цього проста: більшість таких приладів виконують вузькоспеціалізовані функції, які рідко потрібні у щоденному приготуванні їжі. Наприклад, спіралізер потрібен лише для декількох рецептів, а вафельниця використовується хіба що раз на місяць. У результаті кухонні шафи переповнюються пристроями, які займають дорогоцінний простір і створюють відчуття хаосу, не приносячи реальної користі для готування.
Як не прогадати з кольором стін?
- Лайфхак для вибору кольору стін полягає в тому, щоб піднести руку до зразка фарби, щоб нейтралізувати оптичну ілюзію від білої стіни.
- Ефект Безольда пояснює, як колір може змінюватися залежно від оточуючих відтінків, і нейтральний тон шкіри допомагає уникнути цього спотворення.