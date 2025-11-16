Как создать дополнительное место на кухне – расскажет 24 Канал со ссылкой на Southern living.

Как создать дополнительное место на кухне?

Уберите лишнее

Специалист по организации пространства и автор книги "Организация для всех нас" Дана К. Уайт советует начать с простого: отказаться от вещей, которые больше не соответствуют вашей реальности. Если вы годами не пользовались каким-то устройством или посудой – пришло время от них избавиться.

Сделайте ревизию кладовой

Просроченные и забытые специи не только занимают ценное пространство, но и теряют аромат. Эксперты советуют проверять их примерно дважды в год, чтобы кухня оставалась не только опрятной, но и функциональной.



Как создать дополнительное место на кухне / Фото Unsplash

Выбросьте ненужные чашки

Избыток бутылок для воды и чашек – одна из самых распространенных кухонных проблем. Если тарелка или чашка годами стоит в глубине шкафа, есть только одна причина - вы ее не любите и не используете. Эксперты советуют смело отдавать или выбрасывать такие вещи.

Какие предметы на кухне люди используют реже всего?

По данным издания The Guardian, много кухонных устройств, которые мы покупаем с энтузиазмом, в реальности остаются почти не использованными. Речь идет о вещах вроде:

спирализаторов,

вафельницах,

специальных резаков для авокадо или яиц.

Причина этого проста: большинство таких приборов выполняют узкоспециализированные функции, которые редко нужны в ежедневном приготовлении пищи. Например, спирализатор нужен лишь для нескольких рецептов, а вафельница используется разве что раз в месяц. В результате кухонные шкафы переполняются устройствами, которые занимают драгоценное пространство и создают ощущение хаоса, не принося реальной пользы для готовки.

