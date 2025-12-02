Эксперты назвали 10 кухонных предметов, которые не стоит выбрасывать, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Какие вещи на кухне не следует выбрасывать?

Старые кулинарные книги

Даже если вы сейчас ищете рецепты онлайн, старые книги могут оказаться очень ценными, особенно если это подарок от бабушки, книга, которую вы купили во время переезда в собственную квартиру, или книга, приобретенная во время путешествий. Храните книги, которые имеют для вас особое значение – они больше, чем просто сборник рецептов.

Рецепты, написанные от руки

Даже если у вас есть цифровые версии, оригиналы стоит сохранить. Они могут стать вашей бесценной памяткой.

Не выбрасывайте рецепты, написанные от руки / Фото Kritsada Panichgul

Инструкции к приборам и гаджетам

Вместо того чтобы бросать их, сложите в отдельную папку или ящик. Так вы всегда будете знать, где они, и они не займут место в ящиках.

Формы для печенья

Вместо того чтобы выбрасывать, используйте их повторно: украсьте елку, сделайте декоративную банку для кухни или другой креативный декор.

Антикварные и коллекционные предметы

Старые сервизы, медные кастрюли или другие вещи могут быть ценными. Если на них есть маркировка, узнайте их стоимость.

Специальные предметы для разовых задач

Прибор или гаджет, который вы используете раз в год, не стоит выбрасывать – просто храните его отдельно, чтобы он не занимал место на кухне.

Чугунная и эмалированная посуда

Правильно ухоженный чугун или эмаль прослужит много лет и может передаваться поколениям. Выбрасывайте только поврежденные вещи.

Сезонные предметы

Например, держатели для кукурузы. Зимой может показаться, что они ненужные, но летом, когда готовите кукурузу, вы будете жалеть, что выбросили.

Контейнеры для хранения без крышек

Их можно использовать для хранения мелких вещей, например, клипсов для пакетов или мелочей.

Банки для консервирования и стеклянные банки

Они могут служить не только для продуктов, но и для декора, организации вещей, рукоделия. Из банок можно делать вазы, стаканы или контейнеры для сухих смесей.

Тем временем издание Real Simple назвало 6 ненужных кухонных приборов, которые лишь занимают место. Это:

Как создать дополнительное место на кухне?

Лишние приборы, посуда и старые продукты занимают место и создают хаос на кухне. Эксперты советуют:

избавиться от вещей, которыми не пользуетесь годами;

дважды в год выбрасывать просроченные специи;

старые чашки и бутылки, которые не используются, смело отдать или выбросить.

Это шаги помогут освободить место и сделать кухню более удобной.