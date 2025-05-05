Оскільки саме цвіль провокує появу алергій, є джерелом хвороботворних бактерій і небезпечних інфекцій, з нею слід негайно боротися. Як позбутися цвілі та захистити дім – повідомляє 24 Канал.

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Чому з'являється цвіль та як з нею боротися

Цвіль у квартирі може з'являтися з багатьох причин. Це і висока вологість, і слабка вентиляція, і регулярне промерзання стін, і протікання води або аварія водопровідних труб, і відсутність герметичності даху в будинку тощо. Найнебезпечнішою і найпоширенішою є сама чорна цвіль, яка є збудником багатьох хвороб.

Щоб позбутися цвілі у квартирі, можна скористатися спеціальними хімічними засобами. Однак слід пам'ятати, що майже всі вони містять у своєму складі хлорку. Відтак, якщо нею оброблювати заражену поверхню, то доведеться гарно провітрити приміщення, і мовиться не про 15 – 20 хвилин, а про кілька годин чи навіть днів.

Якщо ж обирати народні засоби, то існує кілька безпечних для людини способів, як позбутися цвілі.

Оцет

Пари оцту нетоксичні, а тому його можна наносити на уражені ділянки. Так, достатньо перелити оцет у пульверизатор та нанести на місця, де з'явилася пліснява. Перед тим бажано почистити поверхню, де з'явилася пліснява.

Перекис водню та нашатир

Перекис водню і нашатир – такі ж ефективні засоби, які і оцет. Перекис можна просто наносити на уражену пліснявою поверхню, а спирт – слід розвести водою у пропорціях 1:1. Важливо пам'ятати, що спирт можна використовувати лише на гладких поверхнях на кшталт плитки. Інакше – пліснява може просочитися ще глибше.

Сода

Найбезпечніший метод боротьби з цвіллю у квартирі є сода. Достатньо взяти 1 чайну ложку та розвести її у склянці води. Цей розчин слід нанести на заражену поверхню, залишити на 1 годину, а після – протерти вологою ганчіркою.

Як позбутися та одночасно захиститися від появи нової цвілі

Про це рідко говорять, однак ефективним засобом боротьби з пліснявою є олія чайного дерева. Так, 1 чайну ложку олії лід розвести зі скляною води. Робити це можна одразу у пульверизаторі. Ємність слід ретельно струсити, а після – розбризкати у місцях, де є пліснява.

Розчин ефірної олії чайного дерева та води не потрібно змивати – слід почекати, поки він висохне природним шляхом. Лише після цього можна помити поверхню чистою водою та висушити її.

Цікаво, що ефірна олія чайного дерева не лише вбиває цвіль, але й запобігає її повторній появі. Експерти наголошують, що вона має протигрибкові властивості, що захищає дім від появи нової плісняви.