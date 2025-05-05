Поскольку именно плесень провоцирует появление аллергий, является источником болезнетворных бактерий и опасных инфекций, с ней следует немедленно бороться. Как избавиться от плесени и защитить дом – сообщает 24 Канал.

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Почему появляется плесень и как с ней бороться

Плесень в квартире может появляться по многим причинам. Это и высокая влажность, и слабая вентиляция, и регулярное промерзание стен, и протекание воды или авария водопроводных труб, и отсутствие герметичности крыши в доме и тому подобное. Самой опасной и распространенной является сама черная плесень, которая является возбудителем многих болезней.

Чтобы избавиться от плесени в квартире, можно воспользоваться специальными химическими средствами. Однако следует помнить, что почти все они содержат в своем составе хлорку. Поэтому, если ею обрабатывать зараженную поверхность, то придется хорошо проветрить помещение, и речь идет не о 15 – 20 минут, а о нескольких часах или даже днях.

Если же выбирать народные средства, то существует несколько безопасных для человека способов, как избавиться от плесени.

Уксус

Пары уксуса нетоксичны, а потому его можно наносить на пораженные участки. Так, достаточно перелить уксус в пульверизатор и нанести на места, где появилась плесень. Перед тем желательно почистить поверхность, где появилась плесень.

Перекись водорода и нашатырь

Перекись водорода и нашатырь – такие же эффективные средства, как и уксус. Перекись можно просто наносить на пораженную плесенью поверхность, а спирт – следует развести водой в пропорциях 1:1. Важно помнить, что спирт можно использовать только на гладких поверхностях вроде плитки. Иначе – плесень может просочиться еще глубже.

Сода

Самый безопасный метод борьбы с плесенью в квартире является сода. Достаточно взять 1 чайную ложку и развести ее в стакане воды. Этот раствор следует нанести на зараженную поверхность, оставить на 1 час, а после – протереть влажной тряпкой.

Как избавиться и одновременно защититься от появления новой плесени

Об этом редко говорят, однако эффективным средством борьбы с плесенью является масло чайного дерева. Так, 1 чайную ложку масла лед развести со стаканом воды. Делать это можно сразу в пульверизаторе. Емкость следует тщательно встряхнуть, а после – разбрызгать в местах, где есть плесень.

Раствор эфирного масла чайного дерева и воды не нужно смывать – следует подождать, пока он высохнет естественным путем. Только после этого можно помыть поверхность чистой водой и высушить ее.

Интересно, что эфирное масло чайного дерева не только убивает плесень, но и предотвращает ее повторное появление. Эксперты отмечают, что оно имеет противогрибковые свойства, что защищает дом от появления новой плесени.