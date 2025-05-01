Большинство загрязнений можно удалить, если действовать быстро и правильно. Эффективные способы, как очистить краску с различных типов поверхностей в доме, рассказывает 24 Канал.

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Общие советы перед началом уборки

Действуйте как можно быстрее. Свежая краска смывается легче, чем засохшая.

Сначала протестируйте средство на незаметном участке, особенно если имеете дело с деликатной поверхностью.

Не используйте абразивные губки на глянцевых или окрашенных материалах, чтобы избежать царапин.

Как отмыть краску с кафеля или керамической плитки

Для этого подойдет: перекись водорода, паста из пищевой соды и воды.

Сначала смочите ватный диск или мягкую губку перекисью водорода и протрите пятно. Если краска оставила след, нанесите пасту из соды, оставьте на 5 – 10 минут, а затем смойте.

Как отмыть краску средством для снятия лака: смотрите видео

Как отмыть краску с пластика (ванны, умывальники, крышки, мебель)

Для этих поверхностей лучше взять средство для мытья посуды с теплой водой, спирт или средство для снятия лака, а также сработать может пищевая сода.

Для начала попробуйте мягкий мыльный раствор. Если не помогло – нанесите немного спирта на салфетку и осторожно потрите. Если пятно все равно не сходит – используйте немного соды, протерев круговыми движениями.

Как отмыть краску со стекла и зеркала

В этом случае можно воспользоваться средством для мытья окон, спиртом или уксусом.

Сбрызните средством поверхность и вытрите бумажным полотенцем. При необходимости повторите с добавлением спирта или уксуса.

Что делать, если пятно не исчезает

Если ни одно из средств не помогает, можно воспользоваться специальными промышленными очистителями, предназначенными для красок. Но обязательно читайте инструкции – агрессивная химия может испортить поверхность.

К слову, если пятно от краски образовалось на белой поверхности, можно воспользоваться лайфхаком из тикток для таких случаев.