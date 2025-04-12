Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @dianagologovets.

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Универсальное средство для мытья текстиля

Украинский блогер Диана Гологовец в тиктоке поделилась универсальным средством для уборки, которое идеально очищает любые текстильные изделия в доме – от диванов до ковров.

Для этого нужно смешать:

300 миллилитров воды,

1 столовую ложку соды,

1 столовую ложку любого средства для мытья (можно для посуды),

2 столовых ложки уксуса.

Все компоненты следует смешать и перелить в бутылку с пульверизатором.

Этим чудо-средством я отмываю всю светлую мебель – диваны и кресла, на которых часто остаются пятна от еды. Также это круто работает на коврах,

– отметила блогерша.

Универсальное средство для уборки смотрите видео

К слову, ранее 24 Канал поделился способами, как эффективно удалить жир с кухонных шкафов.