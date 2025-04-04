Как правильно мыть натяжной потолок – сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как мыть натяжной потолок

Натяжные потолки изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) или тканевого материала. Самым распространенным вариантом является именно ПВХ-пленка, которая требует бережного ухода.

Натяжной потолок из ПВХ-пленки нельзя мыть абразивными средствами, порошками или щетками. Также вода для мытья должна быть теплой – не выше 40 градусов. Кроме того, нельзя применять средства с ацетоном, спиртом и хлоркой.

Чтобы помыть натяжной потолок из ПВХ-пленки достаточно взять нейтральное средство для мытья натяжного потолка, теплую воду и мягкую губку или салфетку из микрофибры. Сначала с потолка следует смести пыль мягкой щеткой. После того нужно смочить тряпку в теплой воде и хорошо отжать.

Потолок следует протирать легкими круговыми руками. При этом не следует нажимать слишком сильно. Если пятно не смывается сразу, то стоит немного подождать, пока пятно "отмокнет". Затем стоит вытереть потолок влажной салфеткой, смоченной в чистой воде.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал, какой потолок сейчас в моде. Так, натяжной потолок до сих пор остается мастхэвом, хотя и стал более современным и избавился от лишнего гипсокартона.