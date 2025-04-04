Як правильно мити натяжну стелю – повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як мити натяжну стелю

Натяжні стелі виготовляють з полівінілхлориду (ПВХ) або тканинного матеріалу. Найпоширенішим варіантом є саме ПВХ-плівка, яка потребує дбайливого догляду.

Натяжну стелю з ПВХ-плівки не можна мити абразивними засобами, порошками чи щітками. Також вода для миття повинна бути теплою – не вище 40 градусів. Крім того, не можна застосовувати засопи з ацетоном, спиртом та хлоркою.

Щоб помити натяжну стелю з ПВХ-плівки достатньо взяти нейтральний засіб для миття натяжної стелі, теплу воду та м'яку губку чи серветку з мікрофібри. Спочатку зі стелі слід змести пил м'якою щіткою. Після того потрібно змочити ганчірку у теплій воді та гарно віджати.

Стелю варто протирати легкими круговими руками. При цьому не слід натискати занадто сильно. Якщо пляма не змивається відразу, то варто трохи почекати, поки пляма "відмокне". Потім варто витерти стелю вологою серветкою, змоченій у чистій воді.

До слова, раніше 24 Канал розповідав, яка стеля зараз у моді. Так, натяжна стеля досі залишається мастхевом, хоча й стала сучаснішою та позбулася зайвого гіпсокартону.