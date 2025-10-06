Почему на окнах образуется конденсат и как с этим бороться – расскажет 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Смотрите также Необычный лайфхак: что положить в морозилку, чтобы сэкономить на электроэнергии
Что вызывает конденсат на окнах?
На это есть несколько причин. Когда воздух в комнате увлажнен, он несет воду в виде пара. Когда этот пар сталкивается с холодным стеклом или стеной, он охлаждается, влажность падает, и "лишняя" вода превращается в капли на поверхности.
К тому же стирка, приготовление пищи, душ, даже комнатные растения и люди – все это выделяет значительное количество водяного пара. Если вентиляция не справляется, влажность накапливается, и конденсат появляется особенно активно.
Чем вреден конденсат?
- Рост плесени и грибка – влага на поверхности создает идеальную среду для развития черной и других плесеней. Envirovent отмечает, что дышать спорами грибка может быть опасно, особенно для людей с астмой, аллергией или ослабленным иммунитетом.
- Повреждение окон, рам и краски – большое количество капель со временем меняет структуру дерева или ПВХ, краска вздувается, уплотнители портятся.
- Ухудшение качества воздуха в доме – влажный воздух способствует развитию плесени, пылевых клещей и других вредных агентов.
Почему на окнах образуется конденсат / Фото Unsplash
Как избавиться от конденсата на окнах?
Эксперты и исследователи советуют такие эффективные методы:
- Улучшите вентиляцию. Включайте вытяжки во время приготовления пищи или после душа, проветривайте комнаты (особенно влажные, как кухня и ванная).
- Снижайте влажность в помещении. Используйте осушители воздуха, следите за уровнем влажности – идеально, когда она не превышает 50%.
- Поддерживайте стабильную температуру. Эксперты рекомендуют избегать резких перепадов температур в комнатах и возле окон – это уменьшает "точку росы" на стекле.
- Для борьбы с плесенью можно использовать химические средства с хлоркой или безопасные народные средства.