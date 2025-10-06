Почему на окнах образуется конденсат и как с этим бороться – расскажет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Что вызывает конденсат на окнах?

На это есть несколько причин. Когда воздух в комнате увлажнен, он несет воду в виде пара. Когда этот пар сталкивается с холодным стеклом или стеной, он охлаждается, влажность падает, и "лишняя" вода превращается в капли на поверхности.

К тому же стирка, приготовление пищи, душ, даже комнатные растения и люди – все это выделяет значительное количество водяного пара. Если вентиляция не справляется, влажность накапливается, и конденсат появляется особенно активно.

Чем вреден конденсат?

Рост плесени и грибка – влага на поверхности создает идеальную среду для развития черной и других плесеней. Envirovent отмечает, что дышать спорами грибка может быть опасно, особенно для людей с астмой, аллергией или ослабленным иммунитетом.

– большое количество капель со временем меняет структуру дерева или ПВХ, краска вздувается, уплотнители портятся. Ухудшение качества воздуха в доме – влажный воздух способствует развитию плесени, пылевых клещей и других вредных агентов.



Почему на окнах образуется конденсат / Фото Unsplash

Как избавиться от конденсата на окнах?

Эксперты и исследователи советуют такие эффективные методы: