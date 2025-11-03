Грецкие, миндальные, лесные, пекановые орехи или каштаны – все это словно магнитом притягивает крыс к вашему дому. Поэтому главная ошибка при наведении порядка во дворе – это отказ собирать опавшие корешки, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как предотвратить появление крыс во дворе?

Для крыс орехи – как энергетические батончики: они богаты белком и имеют привлекательный аромат натуральных масел. Когда вы оставляете их на земле, это для грызунов будто приглашение на пир. Часть они запасают на будущее, а рядом могут даже построить гнезда, ожидая возможности пробраться внутрь.

Поэтому этой осенью, любуясь красками листьев, не забывайте убрать все, что лежит под вашими ореховыми деревьями.

Сами деревья также привлекают грызунов, поэтому собирайте урожай вовремя. Грецкие орехи обычно созревают с начала сентября до ноября. Миндаль – с августа по сентябрь. Каштаны – в конце августа или в сентябре.

Как пишет издание Homes and gardens, кроме орехов, есть другие растения, которые привлекают крыс во двор. Это:

Тюльпаны, крокусы и гладиолусы – любимая добыча грызунов. Они чувствуют запах луковиц, особенно в свежей земле, и быстро их находят. Лучше сажать нарциссы, алиум, мускари или рябчики. Они имеют запах, который отпугивает крыс.

Сладкие яблоки, груши, персики или сливы – настоящий деликатес для крыс. Поэтому эксперты советуют сажать кислые сорта, а также регулярно убирать опавшие плоды и сажать рядом мяту, лаванду или бархатцы – их аромат грызунам не нравится.

Кукуруза, тыква, бобовые и корнеплоды привлекают крыс как источник пищи. Поэтому лучше выращивать менее сладкие культуры – например, капусту или картофель, или сажать ароматные травы рядом (лаванда, шалфей, мята, лук, чеснок).

Бамбук создает плотные заросли, где крысы могут прятаться или строить гнезда. Некоторые виды также дают семена и нежные побеги, которые они едят.

Где не стоит сажать хризантемы?

Хризантемы – яркие осенние цветы, но для хорошего цветения важно правильное место посадки: