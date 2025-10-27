Некоторые популярные виды, которые часто высаживают возле жилья, способны уничтожать стены, крыши, водостоки, трубы и даже фундаменты. Поэтому всегда следует учитывать размер взрослого растения перед посадкой у окон, дорожек или дверей, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce, Southerliving и House Beautiful.

Смотрите также Креатив без затрат: как сделать стильный забор для сада из того, что есть под рукой

Какие растения нельзя сажать возле дома?

Вот список растений, которые не стоит сажать близко к дому.

Глициния

Фиолетовые гроздья глицинии имеют очаровательный вид, но уход за ней – настоящее испытание. Ее толстые и тяжелые побеги могут обвалить перголы, перила или желоба, если нет достаточной опоры. Глициния растет быстро и агрессивно, цепляясь за кирпичную кладку и камень, из-за чего со временем может разрушать фасад. Если вы не имеете опыта или возможности регулярно ее подрезать, лучше воздержаться от посадки.

Розы

Розы близко возле дома лучше не сажать / Фото Pexels

Не сажайте розы под окнами, возле дорожек или дверей, где нужно ходить или ухаживать за домом. Их шипы болезненно царапают.

Плющ английский

Не сажайте английский плющ у стен, если вам дорога ваша краска или штукатурка. Его воздушные корешки могут разрушать кирпичную кладку и удерживать влагу, что приводит к повреждениям. К тому же, плющ является инвазивным видом во многих регионах. Лучше выбрать жасмин или другие безопасные лианы.

Падуб

Падубы бывают разных размеров и форм, но если посадить их слишком близко к дому, они теряют форму и могут стать неудобными из-за колючих листьев. Если хотите создать зеленую изгородь из падубов, сажайте их на расстоянии 1,5 – 2,5 метра от стены.

Плакучая ива

Никогда не сажайте плакучую иву вблизи дома. Ее корни ищут воду и могут повредить фундамент, водопровод или выгребную яму. Такое дерево нужно высаживать не ближе чем в 15 метрах от дома.

Текамапсис

Это растение быстро растет и буквально захватывает все вокруг. Его воздушные корешки портят облицовку дома, а семена разносится повсюду.

Туя

Крупные сорта быстро перерастают дом и занимают много места. Даже компактный вид вырастает до 4 – 5 метров и может перекрывать водосточные трубы. Ее следует сажать минимум за 1,5 метра от стены. Для маленьких участков лучше выбрать низкорослые сорта.

Вяз

Имеет красивый вид, но вырастает до 18 метров, может повреждать тротуары, фундаменты и линии электропередач. Сажайте его не ближе чем в 6 метрах от зданий.

Клен

Корни клена часто проникают под фундамент. Известны случаи, когда корни кленов поднимали асфальт во дворах, разрушали люки, тротуары и дорожки. Особенно опасны норвежский и серебристый клены – их сажают минимум в 8 метрах от дома.

Если хотите посадить клен ближе, выберите японский – он растет медленно и не такой большой, но ему тоже нужно не менее 1,5 метра пространства вокруг.

Можжевельник

Пара можжевельников у входа может казаться хорошей идеей, пока вы не начнете царапаться о жесткие ветви каждый раз, когда проходите. Большинство можжевельников слишком большие для посадки возле дома, а некоторые даже повреждают фундаменты и водопровод. К тому же, это огнеопасное растение. Лучше выбирать низкорослые, почвопокровные сорта.

Рододендрон

Рододендроны лучше держать на расстоянии ради их же блага / Фото Pexels

Бетонные фундаменты делают почву поблизости слишком щелочной, и это мешает рододендронам нормально расти. К тому же, они сами являются инвазивными – могут вытеснять другие культуры, портя композицию клумб. Лучше высаживать их в просторных участках сада, где им будет комфортно и безопасно.

Пираканта, огонек или боярышник

Это большой вечнозеленый куст с колючками и ярко-красными ягодами. Пираканта может сильно разрастаться, требует регулярной обрезки, а делать это сложно из-за острых шипов и неприятного запаха.

Бамбук

Бамбук часто используют как естественную изгородь или живую ширму, но его нельзя сажать возле дома. Это растение имеет чрезвычайно сильную, инвазивную корневую систему, которая легко повреждает фундаменты и другие конструкции – а ремонт таких повреждений может стоить дорого.

Сумах (уксусное дерево)

Известен тем, что распространяется чрезвычайно агрессивно / Фото Pexels

Корневая система уксусного дерева образует плотные заросли, которые могут прорастать в нежелательных местах – у фундамента, подъездной дорожки или террасы. Если вам нравится вид сумаха, сажайте его в большие горшки или контейнеры.

Фикусы

Красивые вечнозеленые деревья, создающие тень и напоминающие средиземноморский пейзаж. Впрочем, корневая система фикуса известна тем, что растрескивает трубы, поднимает тротуары и повреждает инфраструктуру. Корни могут расползаться более чем на 6 метров от ствола, растет близко к поверхности, поднимая плитку, асфальт и даже фундаменты.

Кампсис, или трубчатая лиана

Быстрорастущее и эффектное растение с яркими цветами, которые привлекают опылителей. Но его корешки-присоски цепляются за любую поверхность, проникают в трещины, ослабляют кладку, разрушают облицовку и водостоки.

Яблоня декоративная

Роскошная во время цветения, но старые сорта с крупными плодами создают беспорядок – гнилые яблоки привлекают насекомых и грызунов.

Акация шелковистая

Привлекает пушистыми розовыми цветами, но – инвазивная. Сбрасывает множество плоских стручков, которые засоряют сад.

Гибискус сирийский

Этот позднецветущий куст украшает сад в середине и конце лета, когда большинство растений уже отцветает. Но опадающие лепестки,, становятся скользкими и создают опасную поверхность возле дорожек или бассейна. Некоторые сорта также активно самосеются.

Груша Брэдфорда

Когда-то популярная декоративная груша с симметричной кроной и блестящими листьями. Но ее цветы воняют тухлой рыбой, а дерево легко трескается во время бурь. Хуже всего – оно стало инвазивным видом, который вытесняет местные растения.

Тополь восточный

Рекламируется как теневое дерево, быстро растущее, но имеет хрупкую древесину, сбрасывает ветви весь сезон, поздно распускает листья и совсем не имеет осенней окраски. Кроме того, весной дерево обильно сыплет пух, который забивает фильтры и сетки и разлетается по всему двору.

Береза черная

Большое дерево (до 20 метров в высоту и 12 метров в ширину), которое круглый год сорит ветвями и сережками. Ее можно сажать только на заднем крае участка – подальше от патио, где красивая кора будет видна зимой.

Какие цветы подходят для выращивания в горшках осенью?

С наступлением осени не стоит спешить убирать кашпо и контейнеры – этот сезон еще может подарить краски и уют. Позднецветущие растения способны оживить двор, порог или балкон.

Цветы для осенних горшков: