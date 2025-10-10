Это естественная изгородь, сделана полностью из опавших веток, прутьев и срезанных растений, то есть из того, что уже лежит у вас в саду, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как создать стильную естественную изгородь?

Естественная изгородь гармонично вписывается в ландшафт, служит убежищем для птиц и насекомых и помогает утилизировать органические отходы. Это практичный способ украсить двор без всяких затрат.

Как сделать "мертвую живую изгородь":

Выберите место для ограждения и разметьте его веревкой.

Забейте в землю две вертикальные опоры – они станут основой.

Между ними начните плотно укладывать и переплетать ветки, обрезки и сучки. Добавляйте слои, пока не получите нужную высоту. Повторяйте процесс вдоль всего запланированного забора.

Со временем можно просто добавлять новые ветки, когда будут появляться садовые отходы.

Природная изгородь – бюджетная альтернатива забору из магазина / Фото Shutterstock

В отличие от обычного забора, "мертвая живая изгородь" не требует ухода – ее не нужно поливать, подстригать или обрабатывать. Разве что иногда добавить немного материала сверху. Это отличное решение для тех, кто любит природу и хочет сэкономить.

Как выбрать забор для маленького сада?

Как пишет Livingetc, даже самый маленький двор, балкон или терраса могут выглядеть красиво и уютно – достаточно правильно подобрать забор. Он создает границы, добавляет приватности и может стать стильным акцентом. Вот несколько простых идей от дизайнеров:

Используйте вертикальные планки. Вертикальный деревянный забор выглядит современно и добавляет пространству высоты. Особенно эффектно – с подсветкой снизу.

Совместите интерьер и экстерьер. Покрасьте забор в тот же цвет, что и стены дома. Это создает гармоничный вид и продолжает стиль интерьера на улицу.

Добавьте цвета. Яркие оттенки сделают маленький сад визуально больше и живее. Используйте краски или морилки для дерева или металла.

Пропускайте свет. Полупрозрачные панели или решетки позволяют сохранить приватность, но не закрывают солнце.

Сливайте забор с природой. Зеленые оттенки или живые растения помогут "размыть" границы и создать атмосферу сада даже на крыше.

Сделайте акцентную стену. Например, покрасьте часть забора как школьную доску или установите решетку для лиан. Это придаст оригинальности.

Добавьте акцентную стену во двор / Фото Barbara Samtier

Посадите живую изгородь. Комбинация забора и густых кустов или небольших деревьев обеспечит приватность и зеленый фон.

Создайте границу из вазонов. Большие горшки с деревьями или цветами – отличный вариант для балконов и террас, если не хватает места на клумбы.

Какие есть альтернативы металлической сетки для забора?

Ограждение важно для безопасности, приватности и хорошего вида двора. Хотя металлическая сетка – самый дешевый вариант, она имеет существенные минусы: не добавляет привлекательности, не защищает от посторонних взглядов и может ржаветь. Лучшие альтернативы: