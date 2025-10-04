Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, эта практика не только помогает размножать любимые цветы, но и делает их здоровыми и устойчивыми. Для каких растений она особенно полезна, рассказываем далее.
Зачем делить растения?
По словам садоводов, по мере роста многолетние растения могут становиться переполненными. Это приводит к конкуренции за воду и питательные вещества, худшей циркуляции воздуха и меньшего цветения. Разделение дает каждому растению больше пространства, уменьшает риск болезней и стимулирует пышный рост.
Часть разделенных растений можно пересадить в другие участки сада или даже поделиться ими с друзьями. Это простой и одновременно экономный способ обновить клумбы.
Когда проводить разделение?
Хотя делать это можно и весной, осень считается лучшим периодом. Температура становится мягче, а почва еще достаточно теплая, чтобы растения успели укорениться перед зимой. Оптимальное время – с середины сентября до середины октября, когда цветение уже завершилось.
Какие многолетники стоит делить осенью?
- Хосты. Их лучше делить каждые несколько лет, чтобы избежать загущения и грибковых заболеваний. Высаживайте части на расстоянии 30 – 60 сантиметров в хорошо дренированную почву.
- Лилейники. Кусты, что цветут слабее, стоит разделять раз в 3 – 4 года. Каждая секция должна иметь корни и несколько побегов.
- Рудбекия волосистая. Они быстро разрастаются, поэтому разделение раз в несколько лет помогает избежать перенасыщения и стимулирует развитие.
- Герани. Их лучше делить каждые 3 – 5 лет, чтобы сохранить компактность и обеспечить яркое цветение.
- Пионы. Их разделяют реже, преимущественно когда кусты ослабевают. Лучшее время – сентябрь – октябрь, примерно за шесть недель до замерзания почвы.
- Ирисы. Их разделяют после цветения – в конце лета или осенью. Важно удалять старые или поврежденные корневища и сокращать листья.
Пересадка растений может быть полезной / Фото Freepik
Как правильно делить растения?
Как пишет Garden Design, для успешного разделения и пересадки растений следует выполнить следующие шаги:
- Выберите правильный день. Делить растения следует в пасмурный день, чтобы минимизировать шок от пересадки. Избегайте также разделения во время сильной жары или засухи.
- Подготовьте растение. Обильно полейте растение за день до разделения, чтобы уменьшить стресс и сохранить корни увлажненными.
- Выкопайте корни. Используйте острую лопату или садовые вилы, чтобы выкопать корни растения. Осторожно поднимите их, сохраняя как можно больше корневой системы целой.
- Разделите корни на секции. Осторожно растяните вручную или используйте чистый, острый нож, чтобы разрезать жесткие корни. Убедитесь, что каждая ветвь имеет не менее 3 – 5 здоровых побегов и мощную корневую систему.
- Немедленно пересадите растение. Посадите разделенные растения на ту же глубину, что и раньше. Расположите их должным образом, чтобы предотвратить переполнение в будущем.
- Поливайте и мульчируйте растения. После посадки тщательно полейте цветы, чтобы помочь корням прижиться. Нанесите слой мульчи, чтобы сохранить влагу и защитить корни.
Какие еще работы осенью стоит провести в саду?
Осень – это время подготовки сада к холодам и к новому сезону цветения осенью.
В частности, пока продолжается этот сезон нужно выполнить такие важные шаги: провести аэрацию почвы, уборка листьев и садовых отходов, а также посадить кусты и луковицы цветов.
В то же время не следует усердствовать слишком. Желательно избегать чрезмерного ухода за садом, чтобы растения могли постепенно перейти в состояние зимнего покоя.