Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, эта практика не только помогает размножать любимые цветы, но и делает их здоровыми и устойчивыми. Для каких растений она особенно полезна, рассказываем далее.

Зачем делить растения?

По словам садоводов, по мере роста многолетние растения могут становиться переполненными. Это приводит к конкуренции за воду и питательные вещества, худшей циркуляции воздуха и меньшего цветения. Разделение дает каждому растению больше пространства, уменьшает риск болезней и стимулирует пышный рост.

Часть разделенных растений можно пересадить в другие участки сада или даже поделиться ими с друзьями. Это простой и одновременно экономный способ обновить клумбы.

Когда проводить разделение?

Хотя делать это можно и весной, осень считается лучшим периодом. Температура становится мягче, а почва еще достаточно теплая, чтобы растения успели укорениться перед зимой. Оптимальное время – с середины сентября до середины октября, когда цветение уже завершилось.

Какие многолетники стоит делить осенью?

Хосты. Их лучше делить каждые несколько лет, чтобы избежать загущения и грибковых заболеваний. Высаживайте части на расстоянии 30 – 60 сантиметров в хорошо дренированную почву.

Лилейники. Кусты, что цветут слабее, стоит разделять раз в 3 – 4 года. Каждая секция должна иметь корни и несколько побегов.

Рудбекия волосистая. Они быстро разрастаются, поэтому разделение раз в несколько лет помогает избежать перенасыщения и стимулирует развитие.

Герани. Их лучше делить каждые 3 – 5 лет, чтобы сохранить компактность и обеспечить яркое цветение.

Пионы. Их разделяют реже, преимущественно когда кусты ослабевают. Лучшее время – сентябрь – октябрь, примерно за шесть недель до замерзания почвы.

Ирисы. Их разделяют после цветения – в конце лета или осенью. Важно удалять старые или поврежденные корневища и сокращать листья.

Пересадка растений может быть полезной / Фото Freepik

Как правильно делить растения?

Как пишет Garden Design, для успешного разделения и пересадки растений следует выполнить следующие шаги:

Выберите правильный день. Делить растения следует в пасмурный день, чтобы минимизировать шок от пересадки. Избегайте также разделения во время сильной жары или засухи.

Подготовьте растение. Обильно полейте растение за день до разделения, чтобы уменьшить стресс и сохранить корни увлажненными.

Выкопайте корни. Используйте острую лопату или садовые вилы, чтобы выкопать корни растения. Осторожно поднимите их, сохраняя как можно больше корневой системы целой.

Разделите корни на секции. Осторожно растяните вручную или используйте чистый, острый нож, чтобы разрезать жесткие корни. Убедитесь, что каждая ветвь имеет не менее 3 – 5 здоровых побегов и мощную корневую систему.

Немедленно пересадите растение. Посадите разделенные растения на ту же глубину, что и раньше. Расположите их должным образом, чтобы предотвратить переполнение в будущем.

Поливайте и мульчируйте растения. После посадки тщательно полейте цветы, чтобы помочь корням прижиться. Нанесите слой мульчи, чтобы сохранить влагу и защитить корни.

Какие еще работы осенью стоит провести в саду?

Осень – это время подготовки сада к холодам и к новому сезону цветения осенью.

В частности, пока продолжается этот сезон нужно выполнить такие важные шаги: провести аэрацию почвы, уборка листьев и садовых отходов, а также посадить кусты и луковицы цветов.

В то же время не следует усердствовать слишком. Желательно избегать чрезмерного ухода за садом, чтобы растения могли постепенно перейти в состояние зимнего покоя.