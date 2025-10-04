Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ця практика не лише допомагає розмножувати улюблені квіти, а й робить їх здоровішими та стійкішими. Для яких рослин вона особливо корисна, розповідаємо далі.

До теми Не піддавайтеся спокусі: які квіти не варто обрізати цієї осені

Навіщо ділити рослини?

За словами садівників, у міру росту багаторічні рослини можуть ставати переповненими. Це призводить до конкуренції за воду та поживні речовини, гіршої циркуляції повітря та меншого цвітіння. Поділ дає кожній рослині більше простору, зменшує ризик хвороб і стимулює пишний ріст.

Частину поділених рослин можна пересадити в інші ділянки саду або навіть поділитися ними з друзями. Це простий і водночас економний спосіб оновити клумби.

Коли проводити поділ?

Хоча робити це можна і навесні, осінь вважається найкращим періодом. Температура стає м’якшою, а ґрунт ще достатньо теплий, щоб рослини встигли вкоренитися перед зимою. Оптимальний час – з середини вересня до середини жовтня, коли цвітіння вже завершилося.

Які багаторічники варто ділити восени?

Хости. Їх краще ділити кожні кілька років, щоб уникнути загущення та грибкових захворювань. Висаджуйте частини на відстані 30 – 60 сантиметрів у добре дренований ґрунт.

Лілійники. Кущі, що цвітуть слабше, варто розділяти раз на 3 – 4 роки. Кожна секція повинна мати коріння та кілька пагонів.

Рудбекія волосиста. Вони швидко розростаються, тому поділ раз на кілька років допомагає уникнути перенасичення та стимулює розвиток.

Герані. Їх краще ділити кожні 3 – 5 років, щоб зберегти компактність і забезпечити яскраве цвітіння.

Півонії. Їх поділяють рідше, переважно коли кущі слабшають. Найкращий час – вересень – жовтень, приблизно за шість тижнів до замерзання ґрунту.

Іриси. Їх поділяють після цвітіння – наприкінці літа чи восени. Важливо видаляти старі або пошкоджені кореневища та скорочувати листя.

Пересадка рослин може бути корисною / Фото Freepik

Як правильно ділити рослини?

Як пише Garden Design, для успішного поділу та пересадки рослин варто виконати наступні кроки:

Виберіть правильний день. Ділити рослини слід у похмурий день, щоб мінімізувати шок від пересадки. Уникайте також поділу під час сильної спеки або посухи.

Підготуйте рослину. Рясно полийте рослину за день до поділу, щоб зменшити стрес і зберегти коріння зволоженим.

Викопайте корені. Використовуйте гостру лопату або садові вила, щоб викопати корені рослини. Обережно підніміть їх, зберігаючи якомога більше кореневої системи цілою.

Розділіть коріння на секції. Обережно розтягніть вручну або використовуйте чистий, гострий ніж, щоб розрізати жорстке коріння. Переконайтеся, що кожна гілка має щонайменше 3 – 5 здорових пагонів і потужну кореневу систему.

Негайно пересадіть рослину. Посадіть розділені рослини на ту ж глибину, що й раніше. Розташуйте їх належним чином, щоб запобігти переповненню в майбутньому.

Поливайте та мульчуйте рослини. Після посадки ретельно полийте квіти, щоб допомогти корінню прижитися. Нанесіть шар мульчі, щоб зберегти вологу та захистити коріння.

Які ще роботи восени варто провести у саду?

Осінь – це час підготовки саду до холодів та до нового сезону цвітіння восени.

Зокрема, поки триває цей сезон потрібно виконати такі важливі кроки: провести аерацію ґрунту, прибирання листя і садових відходів, а також посадити кущі та цибулини квітів.

Водночас не слід старатися занадто. Бажано уникати надмірного догляду за садом, щоб рослини могли поступово перейти у стан зимового спокою.