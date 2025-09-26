Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, не всі рослини варто обрізати в цей сезон. У деяких випадках це може коштувати майбутнього цвітіння. Яким квітами краще давати спокій до весни, розповідаємо далі.

До теми Осінь – найкращий час для посадки: як вплинути на колір гортензій

Які квіти не варто обрізати восени?

Гортензії

Ці розкішні квіти краще залишити у спокої до весни. Більшість гортензій формують бутони ще до зими, тому осіння обрізка позбавить пишного цвітіння наступного року.

Наперстянки

Ці високі й ефектні рослини зазвичай є дворічними. Вони цвітуть, утворюють насіння, а потім відмирають. Якщо обрізати стебла занадто рано, самосіву не відбудеться. Експерти радять залишити кілька квітконосів, щоб вони дозріли й розсипали насіння. Тоді наперстянки з’являться знову наступного сезону.

Азалії

Осіння обрізка для азалій – погана ідея. Річ у тому, що більшість сортів формують бутони ще влітку, і будь-яке втручання восени знищить майбутнє цвітіння. Обрізати їх варто лише одразу після весняного цвітіння, щоб надати кущу форми.

Форзиція

Цей кущ із сонячно-жовтими квітами теж потребує правильного підходу. Він формує бутони ще влітку на торішніх пагонах, тому осіння обрізка знищить майбутні квіти. Найкращий час для формування форзиції – одразу після весняного цвітіння. Тоді можна зрізати старі стебла, а восени краще давати рослині відпочинок.

Не для всіх квітів корисна обрізка / Фото Freepik

Які квіти можна обрізати восени?

Як пише The Spruce, деякі квіти навпаки потребують обрізання. Гарною ідеєю восени буде навести лад з такими рослинами:

Троянди,

Чорнобривці,

Цинії,

Лаванда,

Герань,

Ромашки,

Жоржини,

Космос,

Петунії.

Як підготувати сад до холодів?

Оскільки осінь – це сезон підготовки саду до холодів, то обрізання квітів – не єдина задача, яку варто встигнути виконати у цей період.

Серед іншого, варто провести прополювання клумб та грядок, а також посадити весняні цибулини й виконати мульчування дерев та чагарників для підготовки до зимових умов.