Вуличні рослини краще адаптовуються, якщо заносити їх поступово – у період, коли вікна ще відчинені. Перед перенесенням слід уважно оглянути рослини на наявність шкідників. Незначні ураження можна змити сильним струменем води, а серйозні – обробити інсектицидним милом, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також Розкішне дерево, яке можна розмножити взимку просто у воді

Які 8 вуличних рослин, які можна вирощувати у квартирі?

Бегонії

Бегонії стають дедалі популярнішими серед квітникарів, і багато їхніх сортів чудово підходять для вирощування вдома. Особливо вирізняються рекс-бегонії– вони мають яскраве листя з унікальними візерунками та текстурами. Доглядати за цими рослинами інколи непросто, оскільки вони дуже люблять вологу. Вирішити цю проблему, можна поставивши горщик на піддон із вологою галькою.

Бегонії чудово приживуться вдома / Фото The Spruce / Kara Riley

Фуксія

Фуксія видається дуже тропічною, але насправді любить прохолоду – температуру 16 – 21 градусів). Взимку вона має період спокою, тому чекати рясного цвітіння не варто.

Занесіть рослину в дім до настання морозів і вкоротіть її до приблизно 15 сантиметрів. Поставте в прохолодне місце (7 – 10 градусів) з мінімальним освітленням. Навесні перемістіть у сонячнішу зону та відновіть регулярний полив – незабаром з'явиться нове листя. Потім пересадіть у свіжий ґрунт і почніть підживлювати кожні два тижні.

Герані

Городники вже багато років успішно зберігають герані взимку. Їх можна залишити в стані спокою до весни, але якщо маєте яскраве південне вікно, рослини здатні цвісти навіть у холодний сезон. Найкраще в приміщенні приживаються герані, що зростали у вазонах, адже їхні корені майже не травмуються під час перенесення. Занесіть їх у дім до морозів і злегка підріжте. Для зимового цвітіння, можливо, знадобиться додаткове освітлення – 14 – 16 годин світла на добу.

Герані прикрасять вашу оселю / Фото The Spruce / Autumn Wood

Абутилон

Абутилон часто вирощують у контейнерах як однорічну рослину, хоча насправді це тропічний кущ. У приміщенні він полюбляє яскраве світло – найкраще південне або західне вікно – та тепло не нижче 18 градусів Уникайте протягів і підживлюйте рослину розчинним добривом раз на два тижні. Легке підрізання восени допоможе зберегти акуратну форму, а цвісти абутилон зазвичай починає вже ранньою весною.

Абутилон або квітучий клен – розкішна рослина для вирощування вдома / Фото Pixabay

Колеус

Колеус сьогодні надзвичайно популярний. Традиційні сортові різновиди, вирощені з насіння й ті, що полюбляють півтінь, чудово почуваються в кімнатних умовах. Якщо рослина надто розрослася, її легко розмножити живцями – колеус швидко укорінюється. Він любить тепло, але без проблем переносить нічні похолодання до 13 градусів.

Тропічний гібіскус

Гібіскус легко пристосовується до кімнатних умов і за наявності дуже сонячного підвіконня може цвісти всю зиму. Рослину можна підрізати, проте взимку її ріст сповільнюється – це нормально. Якщо теплого та світлого місця немає, розмістіть гібіскус у прохолоднішій зоні з помірним освітленням і дайте йому скинути листя та перейти в період спокою.

Гострі перці

Перці – тропічні багаторічники, які можуть рости та давати плоди кілька років. Найлегше заносити до дому дрібні пекучі сорти, але спробувати можна будь-які.

Трави: базилік, цибуля, петрушка, лемонграс, розмарин

Багато трав чудово ростуть у приміщеннях. Однорічні та дворічні трави, такі як базилік і петрушка, найзручніше вирощувати, купуючи вже молоді рослини.

Цибуля-порей – одна з найпростіших трав для вирощування вдома. Навіть після морозу вона швидко відновлюється в горщику. Лемонграс і розмарин (багаторічники) можна пересаджувати та переносити з вулиці в дім і назад.

Видання Growing Joy також пропонує вирощувати вдома таку тропічну рослину, як гіпоестес. Вона вирізняється плямистим листям, і ідеальним варіантом для садівників-початківців.

Які дерева потрібно обрізати перед морозами?