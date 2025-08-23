Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це дозволить уникнути проблем із настанням холодів та забезпечить квітучі рослини навесні. Які справи не варто відкладати, розповідаємо далі.

Які справи у саду важливо зробити до осені?

Прополювання та очищення грядок

Почати варто з прогулянки по саду з садовими ножицями та відром. Слід знайти рослини, які завершили плодоношення та цвітіння, й обрізати їх або вирвати.

Однак, перш ніж викидати їх далі на компост, важливо зібрати насіння на наступний сезон.

Ділення багаторічних рослин і їх пересадка

Кінець літа – ідеальний час для поділу та пересадки багаторічних рослин, що ростуть у великій кількості. Адже робити це краще щонайменше за чотири тижні до перших заморозків, оскільки це дасть корінню час вкоренитися.

Обрізка багаторічних рослин, дерев і чагарників

Обрізку деяких багаторічних рослин, дерев і чагарників слід проводити до настання осіннього сезону. Проте важливо переконатися, що рослини, які квітнуть навесні, обрізані не надто сильно, бо є ризик втратити бруньки наступного року.

Готувати сад до осені варто завчасно / Фото Freepik

Посадка весняних цибулин

Найкраще навесні – це бачити, як оживають прекрасні квіти. А кінець літа – це час подбати про те, аби це сталося, та посадити деякі рослини, зокрема цибулини нарцисів, крокусів та тюльпанів.

Мульчування дерев і чагарників

Деревам і чагарникам корисна мульча перед зимою. Слід розстелити її шар товщиною 5 – 7,5 сантиметрів навколо основи дерев і великих чагарників, тримаючи кору або подрібнене листя на відстані кількох сантиметрів від стовбура, щоб запобігти гниттю.

Підготовка рослин до перших заморозків

До перших заморозків слід встигнути занести у дім чи теплицю особливо вразливі рослини, а також підготувати до холодів ті, що знаходяться в землі, щоб запобігти їх пошкодженню.

