Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це дозволить уникнути проблем із настанням холодів та забезпечить квітучі рослини навесні. Які справи не варто відкладати, розповідаємо далі.
Які справи у саду важливо зробити до осені?
Прополювання та очищення грядок
Почати варто з прогулянки по саду з садовими ножицями та відром. Слід знайти рослини, які завершили плодоношення та цвітіння, й обрізати їх або вирвати.
Однак, перш ніж викидати їх далі на компост, важливо зібрати насіння на наступний сезон.
Ділення багаторічних рослин і їх пересадка
Кінець літа – ідеальний час для поділу та пересадки багаторічних рослин, що ростуть у великій кількості. Адже робити це краще щонайменше за чотири тижні до перших заморозків, оскільки це дасть корінню час вкоренитися.
Обрізка багаторічних рослин, дерев і чагарників
Обрізку деяких багаторічних рослин, дерев і чагарників слід проводити до настання осіннього сезону. Проте важливо переконатися, що рослини, які квітнуть навесні, обрізані не надто сильно, бо є ризик втратити бруньки наступного року.
Готувати сад до осені варто завчасно / Фото Freepik
Посадка весняних цибулин
Найкраще навесні – це бачити, як оживають прекрасні квіти. А кінець літа – це час подбати про те, аби це сталося, та посадити деякі рослини, зокрема цибулини нарцисів, крокусів та тюльпанів.
Мульчування дерев і чагарників
Деревам і чагарникам корисна мульча перед зимою. Слід розстелити її шар товщиною 5 – 7,5 сантиметрів навколо основи дерев і великих чагарників, тримаючи кору або подрібнене листя на відстані кількох сантиметрів від стовбура, щоб запобігти гниттю.
Підготовка рослин до перших заморозків
До перших заморозків слід встигнути занести у дім чи теплицю особливо вразливі рослини, а також підготувати до холодів ті, що знаходяться в землі, щоб запобігти їх пошкодженню.
