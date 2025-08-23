Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это позволит избежать проблем с наступлением холодов и обеспечит цветущие растения весной. Какие дела не стоит откладывать, рассказываем далее.

К теме Еще не поздно: цветы, которые стоит посадить в августе, чтобы сад цвел до осени

Какие дела в саду важно сделать до осени?

Прополка и очистка грядок

Начать стоит с прогулки по саду с садовыми ножницами и ведром. Следует найти растения, которые завершили плодоношение и цветение, и обрезать их или вырвать.

Однако, прежде чем выбрасывать их дальше на компост, важно собрать семена на следующий сезон.

Деление многолетних растений и их пересадка

Конец лета – идеальное время для разделения и пересадки многолетних растений, растущих в большом количестве. Ведь делать это лучше минимум за четыре недели до первых заморозков, поскольку это даст корням время укорениться.

Обрезка многолетних растений, деревьев и кустарников

Обрезку некоторых многолетних растений, деревьев и кустарников следует проводить до наступления осеннего сезона. Однако важно убедиться, что растения, которые цветут весной, обрезаны не слишком сильно, потому что есть риск потерять почки следующего года.

Готовить сад к осени стоит заблаговременно / Фото Freepik

Посадка весенних луковиц

Лучше всего весной – это видеть, как оживают прекрасные цветы. А конец лета – это время позаботиться о том, чтобы это произошло, и посадить некоторые растения, в частности луковицы нарциссов, крокусов и тюльпанов.

Мульчирование деревьев и кустарников

Деревьям и кустарникам полезна мульча перед зимой. Следует расстелить ее слой толщиной 5 – 7,5 сантиметров вокруг основания деревьев и крупных кустарников, держа кору или измельченные листья на расстоянии нескольких сантиметров от ствола, чтобы предотвратить гниение.

Подготовка растений к первым заморозкам

До первых заморозков следует успеть занести в дом или теплицу особенно уязвимые растения, а также подготовить к холодам те, что находятся в земле, чтобы предотвратить их повреждение.

К слову, есть растения, которые стоит посадить в августе для цветущего сада весной.