Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если цветы начинают выглядеть хуже из-за жары уже сейчас, не стоит разочаровываться. Что посадить, чтобы сад оставался свежими и яркими до наступления нового сезона, рассказываем далее.

Какие растения стоит сажать в августе?

Цинния

Циннии – одни из самых быстрых растений, что цветут из семян и предлагают яркий, долговременный цвет. Если поддерживать почву хорошо дренированной и богатой органическими веществами, они успеют порадовать глаз до холодов.

Лаванда

Август – идеальное время года для посадки многолетней лаванды. Почва теплая и сухая, но дни становятся короче. Это идеальные условия для того, чтобы лаванда хорошо прижилась, пережила зиму и обильно цвела в следующем сезоне.

Календула

Этот ярко-оранжевый цветок – отличный выбор для августа благодаря быстрому росту и выносливости. Она может переносить полное солнце или даже полутень, поэтому это хорошее решение для сада с часто меняющимися условиями освещения.

Космос

Идеальным растением-компаньоном для циннии является невероятно адаптивная космея или космос. Она быстро цветет, хорошо растет в теплой погоде и создает причудливый, воздушный вид, который смягчает осенние пейзажи.

