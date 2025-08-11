Хотя, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, лето часто приносит сильную жару, некоторые выносливые растения все еще могут процветать с достаточным количеством воды и передышкой от сильных летних лучей. Какие из них вам следует выбрать для цветущего сада весной, рассказываем далее.

Какие растения сажать в августе для хорошего весеннего сада?

Ирисы

Ирисы – это выносливые многолетние растения с яркими цветами в оттенках белого, желтого, фиолетового и синего. Они хорошо растут в дренированной, богатой питательными веществами почве.

А позднее лето – отличное время для разделения или расщепления ирисов и их посадки. Это даст растениям время освоиться на новом месте посадки, что увеличит их шансы на цветение.

Лилейники

Лилейники – еще один отличный выбор для посадки в конце лета. Эти простые в выращивании многолетние растения бывают разных сортов и ярких цветов, включая желтый, оранжевый, красный, розовый и фиолетовый.

Готовить весенний сад можно еще с лета / Фото Freepik

Лилейники хорошо растут, если получают не менее шести часов прямого солнечного света в день, но они также могут переносить полутень.

Пионы

Пионы можно сажать в конце лета, если вы живете в регионе с мягким летом. Они хорошо растут в хорошо дренированной почве и требуют не менее шести часов прямого солнечного света в день.

Для лучших результатов сажайте клубни с голыми корнями на расстоянии от 90 до 120 сантиметров друг от друга.

Однако, если август слишком жаркий, лучше подождать до сентября или октября, когда пройдет пик жары, но почва все еще будет достаточно теплая, чтобы способствовать развитию корней.

К слову, лето – идеальное время не только думать о весне, но и для того, чтобы начать осенний сад.