Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, идеально выбирать растения, которые цветут до осенних заморозков. Вот подборка из семи декоративных растений, которые можно посадить в середине лета и любоваться их цветением осенью.

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Ромашка садовая

Эти неприхотливые ромашки радуют глаз кружевными листьями и белыми лепестками с яркими желтыми серединками. Они хорошо приживаются в умеренном климате, нуждаются в солнце или полутени и еженедельном поливе, а также прекрасно вписываются в любой садовый стиль.

Василек

Эти цветы в оттенках синего, розового и белого привлекают внимание как людей, так и опылителей. Их стоит подсевать каждые две недели для более длительного цветения, а отцветшие головки регулярно обрезать.

Вербена

Вербена радует кистевидными цветами в белых, розовых, красных и абрикосовых тонах. В более теплом климате может расти как многолетник. Для длительного цветения нужно солнце и своевременное обрезание увядших цветов.

Вовремя посаженные цветы будут радовать глаз осенью / Фото Freepik

Космея

Этот быстрорастущий однолетний цветок цветет с конца лета до октября. Космея прекрасно переносит засуху и бедные почвы, а ее обильное цветение поддерживается регулярным удалением сухих цветов.

Рудбекия волосистая

Золотистые цветы с темными серединками – идеальное дополнение к осеннему саду. Они долго держатся на клумбе, неприхотливы, выносливы и хорошо переносят засуху. Достаточно вовремя поливать и обрезать увядшие цветы.

Хризантемы

Эти яркие многолетники – настоящее украшение осени. Чтобы получить кустистую форму и больше бутонов осенью, до середины июля стоит прищипывать молодые побеги.

Роза флорибунда

Известны обильным и длительным цветением, эти розы цветут вплоть до осени. Уход предусматривает подкормку специальным удобрением после посадки и повторно в августе.

Кстати, июль – это не только сезон для посадки новых растений, но и время, когда стоит обрезать некоторые цветы для пышного цветения.