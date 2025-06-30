Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, после периода укоренения (2 – 3 года регулярного полива) они способны расти практически самостоятельно. Что это за растения, рассказываем далее.

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Пузыреплодник

Цветет весной белыми цветами и имеет декоративную отшелушивающуюся кору, особенно заметную зимой. Осенью появляются красные ягоды и бордовые листья. Не требует много воды или обрезки.

Барбарис

Выносливый и устойчивый к болезням. Имеет декоративные листья, которые осенью меняют цвет. Хорошо подходит для живой изгороди.

Таволга

Одно из самых простых в уходе растений. Обильно цветет, не требует обрезки, переносит различные климатические условия.

Некоторым растениям достаточно минимального ухода / Фото Freepik

Бузина

Декоративные белые цветы и темные листья создают хороший контраст. Хорошо чувствует себя даже без ухода.

Цефалантус западный

Любит как сухую, так и влажную почву. Привлекает бабочек и мелких птиц благодаря шарообразным ароматным цветам.

Самшит

После укоренения становится чрезвычайно неприхотливым. Хорошо подходит для формирования бордюров.

Кстати, если вы не хотите хлопот с уходом за растениями, стоит быть осторожными с экзотикой.