Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, после периода укоренения (2 – 3 года регулярного полива) они способны расти практически самостоятельно. Что это за растения, рассказываем далее.
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Пузыреплодник
Цветет весной белыми цветами и имеет декоративную отшелушивающуюся кору, особенно заметную зимой. Осенью появляются красные ягоды и бордовые листья. Не требует много воды или обрезки.
Барбарис
Выносливый и устойчивый к болезням. Имеет декоративные листья, которые осенью меняют цвет. Хорошо подходит для живой изгороди.
Таволга
Одно из самых простых в уходе растений. Обильно цветет, не требует обрезки, переносит различные климатические условия.
Некоторым растениям достаточно минимального ухода / Фото Freepik
Бузина
Декоративные белые цветы и темные листья создают хороший контраст. Хорошо чувствует себя даже без ухода.
Цефалантус западный
Любит как сухую, так и влажную почву. Привлекает бабочек и мелких птиц благодаря шарообразным ароматным цветам.
Самшит
После укоренения становится чрезвычайно неприхотливым. Хорошо подходит для формирования бордюров.
Кстати, если вы не хотите хлопот с уходом за растениями, стоит быть осторожными с экзотикой.