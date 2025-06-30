Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, після періоду укорінення (2 – 3 роки регулярного поливу) вони здатні рости практично самостійно. Що це за рослини, розповідаємо далі.

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Пухироплідник

Цвіте навесні білими квітами та має декоративну відлущувану кору, особливо помітну взимку. Восени з’являються червоні ягоди й бордове листя. Не потребує багато води чи обрізки.

Барбарис

Витривалий і стійкий до хвороб. Має декоративне листя, яке восени змінює колір. Добре підходить для живоплоту.

Таволга

Одна з найпростіших у догляді рослин. Рясно цвіте, не потребує обрізки, переносить різні кліматичні умови.

Деяким рослинам достатньо мінімального догляду / Фото Freepik

Бузина

Декоративні білі квіти та темне листя створюють гарний контраст. Добре почувається навіть без догляду.

Цефалантус західний

Любить як сухий, так і вологий ґрунт. Приваблює метеликів і дрібних птахів завдяки кулястим ароматним квітам.

Самшит

Після укорінення стає надзвичайно невибагливим. Добре підходить для формування бордюрів.

До речі, якщо ви не хочете клопоту з доглядом за рослинами, варто бути обережними з екзотикою.