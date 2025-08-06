Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, на самом деле есть несколько вещей, о которых следует позаботиться в этом месяце, чтобы цветы процветали до конца лета и даже осенью. В частности, стоит сорвать уже сухие соцветия. Для каких растений это обязательно делать, рассказываем далее.

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На каких растениях стоит убрать сухие цветы в августе?

Бархатцы

Бархатцы – культовое осеннее однолетнее растение, но подготовка к их полноценному цветению на самом деле начинается летом. В августе стоит отщипывать старые цветы растений, как только они завянут, чтобы сохранить бархатцы густыми и цветущими непрерывно

Петунии

Эти цветы очень выигрывают от удаления отмерших соцветий в августе. После этого желательно их обильно полить и сверху прикрыть тонким слоем компостной мульчи, чтобы поддержать новые побеги.

Сухие цветы не дают формироваться новым / Фото Freepik

Шалфей

Некоторые многолетние шалфеи естественно цветут дважды в сезон, но если вы удалите у них отцветшие цветы, вы можете стимулировать их цветение три или даже четыре раза.

Герань

Обрезка сухих головок помогает сохранить форму и стимулирует появление большего количества цветения осенью. Герани стоит прищипывать или срезать весь цветонос до основания.

Розы

Обрезайте отцветшие цветы, чтобы продолжить цветение роз осенью. Это стимулирует новые побеги и поддерживает растение.

К слову, конец лета – это идеальное время, чтобы начать осенний сад.