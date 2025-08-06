Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, насправді є кілька речей, про які слід подбати цього місяця, щоб квіти процвітали до кінця літа і навіть восени. Зокрема, варто зірвати вже сухі суцвіття. Для яких рослин це обов'язково робити, розповідаємо далі.

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На яких рослинах варто прибрати сухі квіти у серпні?

Чорнобривці

Чорнобривці – культова осіння однорічна рослина, але підготовка до їхнього повноцінного цвітіння насправді починається влітку. У серпні варто відщипувати старі квіти рослин, щойно вони зів’януть, щоб зберегти чорнобривці густими та квітучими безперервно

Петунії

Ці квіти дуже виграють від видалення відмерлих суцвіть у серпні. Після цього бажано їх рясно полити й зверху прикрити тонким шаром компостної мульчі, щоб підтримати нові пагони.

Сухі квіти не дають формуватися новим / Фото Freepik

Шавлія

Деякі багаторічні шавлії природно цвітуть двічі на сезон, але якщо ви видалите у них відцвілі квіти, ви можете стимулювати їх цвітіння три або навіть чотири рази.

Герань

Обрізка сухих головок допомагає зберегти форму та стимулює появу більшої кількості цвітіння восени. Герані варто прищипувати або зрізати весь квітконос до основи.

Троянди

Обрізайте відцвілі квіти, щоб продовжити цвітіння троянд восени. Це стимулює нові пагони та підтримує рослину.

До слова, кінець літа – це ідеальний час, щоб розпочати осінній сад.