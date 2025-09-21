Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple та @tatianababenko2025, насправді це не магія, а хімічні процеси, що відбуваються у ґрунті. І якщо знати кілька правил, на відтінок квітів можна впливати самостійно. Що для цього слід врахувати, розповідаємо далі.

До теми Сезон цвітіння вже закінчився: чи потрібен лаванді особливий догляд восени

Як ґрунт змінює колір гортензії?

Основний фактор – кислотність ґрунту. Якщо pH ґрунту 6 і нижче (висока кислотність), квіти стають блакитними. Якщо pH вищий (лужний ґрунт), вони змінюються на рожеві.

Але варто враховувати й сорт. Змінювати колір здатні лише крупнолисті та гірські гортензії. Інші види залишаються у своєму природному відтінку.

Крім того, білі сорти не змінюють колір за жодних умов.

Як зробити гортензію блакитною?

Для отримання синіх відтінків ґрунт має бути кислим і містити алюміній:

Перевірте кислотність і вміст алюмінію.

Використовуйте підкислювач ґрунту або сульфат алюмінію.

Як зробити гортензію рожевою?

Щоб квіти стали рожевими, ґрунт потрібно зробити більш лужним:

Додайте доломітове вапно біля основи куща.

Уникайте добрив із високим вмістом фосфору – він блокує засвоєння алюмінію та зводить нанівець зусилля зі зміни кольору.

Як змінити колір гортензії: дивіться відео

Які поради також важливо врахувати?

Будьте терплячими. Зміни кольору не відбуваються миттєво. Ефект може проявитися лише наступного сезону.

Доглядайте за рослинами. Здорові кущі швидше реагують на зміни.

Використовуйте правильні добрива. Для більшості гортензій підходять підживлення для троянд або універсальні гранульовані добрива для чагарників.

Зважайте на сорти. Деякі сучасні гібриди мають стабільний колір, і зміни ґрунту мало вплинуть на їхній відтінок.

Впливайте на колір у період утворення пагонів. Якщо намагатися змінити відтінок квітів тоді, коли утворюються бутони, результату не буде.

Як ще вплинути на колір гортензії?

Не тільки хімічні речовини здатні змінити колір гортензії. Також на квіти можна впливати народними методами, зокрема використовуючи кавову гущу.

Вона підвищує кислотність ґрунту, від якого залежить колір гортензій. Однак результат такої зміни може бути менш помітним, оскільки кавова гуща діє не так швидко та інтенсивно.