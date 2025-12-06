24 Канал з посиланням на Luskherald розкаже про 8 найпоширеніших помилок, яких припускаються власники будинків у холодний сезон.

Які помилки у догляді за газоном роблять люди?

Занадто коротка стрижка перед морозами

Скошування "під нуль" послаблює траву, позбавляючи її зеленої маси, яка захищає корені. Для газонів холодного сезону оптимально залишати 5 – 6 сантиметрів, а для теплолюбних – дотримуватися стандартних сезонних рекомендацій.

Пізнє або неправильне підживлення

Осіння підживка – ключ до здорового весняного газону, але час і склад добрив мають значення. Взимку траві потрібен калій, тоді як добрива з високим вмістом азоту можуть спровокувати зайвий ріст перед морозами.

Листя та сміття, залишені на газоні

Шар листя або гілок блокує надходження повітря й світла, викликаючи снігову плісняву. Перед заморозками ділянку потрібно очистити або мульчувати листя так, щоб трава залишалася видимою.

Ходіння по замерзлій траві

Як пише Ideal Home, взимку трава крихка та ламається навіть від легкого навантаження. Регулярні маршрути по газону можуть залишити коричневі смуги й ущільнити ґрунт. Краще користуватися доріжками або міняти маршрут.



Які помилки у догляді за газоном роблять люди / Фото Unsplash

Ігнорування профілактики снігової плісняви

Це грибкове захворювання активно розвивається під снігом. Щоб уникнути проблем, необхідно своєчасно прибрати листя, забезпечити циркуляцію повітря та не залишати траву надто довгою.

Небезпечне використання солі та реагентів

Хімікати для боротьби з ожеледицею можуть "обпалити" траву та змінити хімічний склад ґрунту. Їх радять застосовувати тільки у критичних місцях, а навесні – промити ділянку водою.

Непідготовлена система поливу

Вода, що замерзає в трубах, призводить до тріщин і поломок спринклерів. Перед зимою потрібно зливати воду з системи та утеплювати наземні елементи.

Неправильний зимовий полив

Хоча потреба у воді взимку зменшується, повністю припиняти полив у суху зиму не можна. Достатньо зволожувати ґрунт раз на місяць, якщо немає снігу.

Фахівці наголошують: зима – час профілактики. Виконавши кілька нескладних дій, власники ділянок можуть уникнути весняного відновлення газону й зберегти його густим і здоровим.

