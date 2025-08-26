Однак, чи потрібен лаванді особливий догляд – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла фермерка з Житомирщини Анна Збінська.

Як доглядати за лавандою восени?

Лаванда квітне протягом 4 тижнів і пік цвітіння в Україні припадає на червень – липень. Хоча деякі сорти й можуть цвісти до середини серпня, однак вже сезон лаванди офіційно можна вважати закритим.

Фермерка та майстриня зі створення натуральної продукції з лаванди Анна Збінська розповіла, що після цвітіння кущі слід обрізати. Це обов'язковий етап осіннього догляду за лавандою.

Шляхом обрізання ми даємо шанс рости новим пагонам, а кущ не буде розвалюватися. Також безумовно потрібно тримати правильну форму напівсфери для того, щоб лаванда розвивалася у своїй природі,

– пояснила Анна Збінська.

Крім того, обрізання захищає лаванду від того, щоб гілки всередині куща не дерев'яніли занадто швидко.

До слова, повне інтерв'ю з Анною Збінською про догляд за лавандою, чи дійсно квіти відлякують шкідників та які корисні властивості вона має – читайте вже незабаром на сайті 24 Каналу.

Також восени слід обов'язково перевірити, щоб кущі не були занадто густими та не розташовувалися близько один до одного. Серед обов'язкових етапів догляду – зміна режиму поливу.

Якщо лаванда рясно поливалась влітку, то ми зменшуємо полив. Але потрібно врахувати, що цього року не пройшла достатня кількість опадів для цих рослин, тому поки ми можемо здебільшого забути про полив кущів,

– додала фермерка.

З початком осені лаванду за потреби можна підживити добривами. Мовиться про калійно-фосфорні добрива, які зміцнять сам кущ та кореневу систему перед зимовим періодом.

До слова, лаванда може стати гарною основою для створення сенсорного саду, який вважається трендом 2025 року.