Експерти назвали дерева, які ніколи не варто обрізати восени, передає 24 Канал із посиланням на Martha Stewart.

Які плодові дерева не можна обрізати перед зимою?

Вишня кисла

Якщо вишню кислу обрізати перед зимою, то вона стане вразливою до грибка. Її рани не загоюються до весни – через них проникає грибок. Хвороба забарвлює листя дерева. в сріблястий колір. З часом гілка відмирає. Обрізати вишню слід наприкінці зими.

Груша Каллері

Обрізання каллерійської груші восени теж створює рани, через які легко проникають хвороби, наприклад, бактеріальний опік. Найкраще обрізати груші в пізню зиму або ранню весну, коли рани загоюються швидше.

Глід

Він цвіте та плодоносить завдяки квітам, які формуються під час вегетації. Осіннє обрізання видалить квіти і, відповідно, плоди. Також глід схильний до різних хвороб.

Зверніть увагу! Як пише Woodlandtrust, такі дерева, як сливи, вишні, персики та абрикоси – тобто ті, які дають кісточкові плоди – слід обрізати навесні або влітку.

