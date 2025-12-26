Мийний засіб для посуду розчепить жир у трубі всього за 15 хвилин, передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.

Дивіться також Вікна не будуть пітніти усю зиму: дієвий лайфхак

Як ефективно прочистити злив?

Білий оцет і харчову соду часто радять в інтернеті для усунення засмічень, адже разом вони утворютюють сильну пінну реакцію, яка може зрушити частину бруду. Проте це доволі м'які речовини, і вони не справляються з жиром у трубах, який є основною причиною бактерій і засмічень.

Мийний засіб для посуду створений саме для розщеплення олій і жиру, тож він розчиняє липкий шар усередині труби й допомагає ретельно прочистити злив. Це простий, але дуже ефективний спосіб глибокого очищення раковини, який допомагає запобігти майбутнім засміченням або прибрати незначні закупорки без витрат на спеціальні засоби для труб.

Якщо ви прочищаєте раковину оцтом і содою, обов'язково потрібно використовувати мийний засіб для посуду.

Як прочистити злив у раковині, використовуючи лише натуральні засоби

Почніть із того, що засипте в злив 100 грамів харчової соди – вона покриє стінки труб і допоможе пінній реакції проникнути глибше.

Залийте в злив 120 мілілітрів білого оцту. Пухирці, що утворяться, допоможуть розпушити бруд.

Зачекайте одну – дві хвилини, поки піна спаде.

Вилийте в злив 250 мілілітрів мийного засобу для посуду.

Після цього не чіпайте злив щонайменше 15 хвилин, щоб засіб встиг розчинити та розм'якшити жирні залишки.

Коли час мине, наповніть чайник до країв, закип'ятіть воду й залийте окріп у раковину.

Гаряча вода розтопить розм'якшений жир і змиє застряглі частинки – і злив у раковині стане чистим.

Мийний засіб для посуду найкраще розщіплює жир / Фото Pexels

Southern Living зазначає, що після того як злив вдалося прочистити, важливо зробити все можливе, щоб засмічення не з'являлися знову. Ось кілька порад від фахівців, які допоможуть зберегти труби чистими:

Використовуйте сіточки на зливах, щоб затримувати волосся, залишки їжі та інше сміття ще до того, як воно потрапить у труби.

Запам'ятайте – жир, олію, мастило – ніколи не можна зливати у раковину, адже, охолоджуючись, вони тверднуть і прилипають до стінок труб.

Візьміть за звичку регулярно заливати в кожен злив кілька чашок дуже гарячої (але не киплячої) води, щоб змити залишки мила та нальоту.

Чому конденсат на вікнах – це серйозна проблема?

Взимку в багатьох домівках з'являється конденсат – запотілі вікна, сирість і пліснява, що виникають через контакт теплого вологого повітря з холодними поверхнями, погану вентиляцію та нестачу стабільного опалення.

Конденсат сприяє появі чорної плісняви, яка псує оселю й може викликати проблеми з диханням, алергію та загострення астми, особливо у дітей, літніх людей і алергіків.