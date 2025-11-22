За словами фахівців, головною причиною проблеми є конденсат, що утворюється, коли тепле та вологе повітря контактує з холодними поверхнями. Як це виправити – розкаже 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Щоб не вбити свої вазони: експерти зізналися, як правильно поливати рослини взимку

Чим небезпечний конденсат?

Однією з найнебезпечніших наслідків ігнорування конденсату є поширення чорної плісняви. Вона не лише псує вигляд приміщення, а й може спричинити респіраторні захворювання, алергічні реакції та загострення бронхіальної астми. Особливо у зоні ризику – діти, літні люди та ті, хто страждає на алергії.

Джерела вологи часто криються у щоденних звичках: сушінні одягу в кімнаті, довгих гарячих душах без провітрювання, приготуванні їжі без кришок та поганій циркуляції повітря.

У чому головна причина проблеми?

Фахівці наголошують, що без належного провітрювання неможливо позбутися надмірної вологості. Експерти радять:

відкривати вікна хоча б на 5 – 10 хвилин щодня,

не перекривати вентиляційні отвори,

використовувати витяжки у ванній та на кухні,

уникати сушіння речей у житлових кімнатах.

Навіть невеликий приплив свіжого повітря помітно знижує рівень вологості в домі.

Опалення теж має значення

Спеціалісти підкреслюють: холодні поверхні – головні "магніти" для конденсату. Тому фонове опалення на невисокому, але стабільному рівні допомагає уникнути вологих стін і появи плісняви.

Неправильно налаштоване опалення або спроби надмірно економити на теплі часто лише погіршують ситуацію. Навіть зниження температури у домі на кілька градусів може різко підвищити рівень вологості.



Чому конденсат на вікнах – це не жарти / Фото Africa Images

Що робити вже сьогодні?

Як пише The Independent, щоб зупинити проблему на початковому етапі, фахівці радять:

протирати конденсат щоранку,

переглянути налаштування опалення,

регулярно провітрювати помешкання,

стежити за станом вікон і ущільнювачів,

використовувати побутові осушувачі, якщо вологість надто висока.

Яка ключова помилка призводить до появи конденсату?