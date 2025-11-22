За словами фахівців, головною причиною проблеми є конденсат, що утворюється, коли тепле та вологе повітря контактує з холодними поверхнями. Як це виправити – розкаже 24 Канал з посиланням на Express.

Чим небезпечний конденсат?

Однією з найнебезпечніших наслідків ігнорування конденсату є поширення чорної плісняви. Вона не лише псує вигляд приміщення, а й може спричинити респіраторні захворювання, алергічні реакції та загострення бронхіальної астми. Особливо у зоні ризику – діти, літні люди та ті, хто страждає на алергії.

Джерела вологи часто криються у щоденних звичках: сушінні одягу в кімнаті, довгих гарячих душах без провітрювання, приготуванні їжі без кришок та поганій циркуляції повітря.

У чому головна причина проблеми?

Фахівці наголошують, що без належного провітрювання неможливо позбутися надмірної вологості. Експерти радять:

  • відкривати вікна хоча б на 5 – 10 хвилин щодня,
  • не перекривати вентиляційні отвори,
  • використовувати витяжки у ванній та на кухні,
  • уникати сушіння речей у житлових кімнатах.

Навіть невеликий приплив свіжого повітря помітно знижує рівень вологості в домі.

Опалення теж має значення

Спеціалісти підкреслюють: холодні поверхні – головні "магніти" для конденсату. Тому фонове опалення на невисокому, але стабільному рівні допомагає уникнути вологих стін і появи плісняви.

Неправильно налаштоване опалення або спроби надмірно економити на теплі часто лише погіршують ситуацію. Навіть зниження температури у домі на кілька градусів може різко підвищити рівень вологості.


Чому конденсат на вікнах – це не жарти / Фото Africa Images

Що робити вже сьогодні?

Як пише The Independent, щоб зупинити проблему на початковому етапі, фахівці радять:

  • протирати конденсат щоранку,
  • переглянути налаштування опалення,
  • регулярно провітрювати помешкання,
  • стежити за станом вікон і ущільнювачів,
  • використовувати побутові осушувачі, якщо вологість надто висока.

Яка ключова помилка призводить до появи конденсату?

  • Сушіння одягу в приміщенні підвищує вологість, що сприяє розвитку плісняви та грибка, які можуть завдати шкоди здоров'ю та житлу.
  • Збільшена вологість поступово псує стіни, стелю, шпалери та меблі, а сушіння на батареях може призвести до пожежонебезпеки та пошкодження тканини.