Проте вирішити цю проблему можна простим і дешевим способом – за допомогою харчової соди, яка є на будь-якій кухні, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Як позбутися запітнілих вікон?

Конденсат утворюється, коли тепле вологе повітря в кімнаті стикається з холодним склом.

Проблему погіршують погана вентиляція, готування їжі, сушіння білизни та багато кімнатних рослин.

Сода поглинає зайву вологу і створює тонкий захисний шар на склі, через що краплі води не затримуються, і вікна довше залишаються чистими.

Щоб приготувати розчин, розчиніть 2 столові ложки соди в літрі теплої води. Вікна повинні бути чистими й сухими. М'якою ганчіркою або серветкою з мікрофібри нанесіть розчин на скло, особливо на нижню частину та кути. Потім дайте висохнути або протріть сухою тканиною. Для ефекту достатньо робити це раз на три тижні, а під час сильних морозів або вологості – частіше. Вікна будуть сухими та прозорими цілу зиму.

Як пише Mirror, є ще один геніальний трюк – використання оцту як засобу проти запотівання. Просто змішайте оцет і воду в рівних пропорціях, нанесіть суміш на вікна або дзеркала за допомогою тканини та витріть насухо, щоб не залишилося розводів. Цей спосіб працює трохи менше тижня і є одним із найдешевших. Однак після нанесення може залишатися запах приблизно на годину, тож можна додати в суміш сік лимона або лайма.

Ще можна нанести невелику кількість засобу для миття посуду на серветку з мікрофібри та ретельно втерти по всій поверхні вікна, включно з рамою. Засіб для миття посуду створює бар'єр, який не дає конденсату з'являтися знову.

Позбутися кондесату на вікнах допоможе харчова сода / Фото з відкритих джерел

Як ефективно позбутися пилу вдома?

Витирання пилу – проста, але важлива справа, адже без прибирання він швидко накопичується. Тіктокер @KleanKrish показав, як легко прибрати пил у будь-якій кімнаті. Він радить починати з важкодоступних місць і верхніх поверхонь, потім переходити до дверних рам, стін і меблів. Для цього краще використовувати ганчірку з мікрофібри або пилосос, щоб пил не розлітався. Прибирати слід зверху вниз, не забуваючи про підвіконня, плінтуси та підлогу.