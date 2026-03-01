Як зазначає Livingetc, світло знову перебуває в центрі інтер'єру.

Чому жалюзі знов стали у тренді?

Повернення жалюзі – частина глобального тренду на природне освітлення. Дизайнери більше не сприймають їх як звичайний декор. Тепер це спосіб формувати простір. Кожен нахил пластин змінює атмосферу кімнати:

створює гру світла і тіні,

додає ритму інтер'єру,

підкреслює архітектуру простору,

дарує відчуття структурної ясності.

Саме ця делікатна гра світла робить їх знову бажаними. Сучасні венеціанські жалюзі кардинально відрізняються від металевих версій з минулого. Тепер це:

теплі деревні відтінки,

матові текстури,

екологічні матеріали,

тактильні поверхні.

Окрім естетики, вони отримали технологічне оновлення: нові механізми, плавний хід і навіть бездротове керування. Жалюзі стали не просто декором, а частиною продуманого комфорту.

Чим жалюзі вигідніші за рулонні, панельні або римські штори?

Як пише Upperhunter Blinds, сучасні венeціанські жалюзі вирізняються низкою переваг порівняно з іншими популярними рішеннями:

Точне регулювання світла і приватності. На відміну від рулонних чи панельних штор, де світло можна лише відкрити або закрити, жалюзі дозволяють плавно регулювати освітлення шляхом нахилу ламелей – від повного затемнення до м’якого розсіяного світла. Гнучкість у дизайні. Горизонтальні ламелі жалюзі доступні в різних матеріалах – дерево, алюміній, ПВХ – і фактурах, що дозволяє гармонійно вписати їх у будь‑який інтер'єр. Візуальна легкість і простота. На відміну від панельних штор, які можуть виглядати масивно у відкритому просторі, жалюзі виглядають "легше" й відкривають простір візуально.



Які речі не варто розміщувати на кухні?

Кухня – це не лише місце для приготування їжі, а й простір для спілкування та відпочинку, тому планування та меблі відіграють ключову роль у комфорті. Дизайнери радять уникати великих круглих столів, особливо на невеликих кухнях, адже вони займають багато корисного простору, ускладнюють переміщення між плитою, раковиною та холодильником і роблять зону обіду менш функціональною.

Також не варто використовувати замалі килимки під стільцями – вони легко зсуваються, не захищають підлогу від крихт і бризок, а стільці постійно виходять за рамки, створюючи дискомфорт. Одноманітний обідній гарнітур робить кухню безликою і холодною, позбавляючи простір динаміки та ускладнюючи виділення функціональних зон, тому дизайнери радять комбінувати матеріали та кольори, додавати акценти у меблях або текстилі.