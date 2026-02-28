Головне правило – посудомийна машина має бути максимально близько до мийки. На цьому наголошують фахівці видання Homes and Gardens.

Дивіться також Не білий і не чорний: який колір підходить для будь-якого інтер'єру

Чому важливим є саме таке розташування?

По-перше, це значно спрощує підключення до водопостачання та каналізації. Чим коротші комунікації, тим менше ризиків і витрат на монтаж.

По-друге, це зручно у щоденному користуванні. Посуд можна швидко сполоснути й одразу завантажити в машину, не переносячи мокрі тарілки через усю кухню та не залишаючи крапель на підлозі.

Дизайнери Livingetc також наголошують на так званому "робочому трикутнику" – лінії між мийкою, стільницею та варильною поверхнею. Посудомийка не повинна порушувати цю логіку. Якщо її дверцята у відкритому вигляді блокують прохід, заважають висувним шухлядам або перекривають доступ до плити, кухня швидко перетворюється на незручний простір – навіть якщо виглядає бездоганно на фото.

Правильне розташування дозволяє зберегти вільний рух і уникнути постійних дрібних незручностей, які з часом починають дратувати.



Дизайнери назвали найкраще місце для посудомийки / Фото Unsplash

Де ще можна розмістити посудомийну машинку?

Ще одна рекомендація – розміщувати посудомийну машину біля шаф, де зберігаються тарілки, чашки та столові прибори. Логіка проста: після завершення циклу миття ви одразу перекладаєте чистий посуд на місце. Не потрібно переходити кухню з повними руками – а це економія часу та зусиль щодня.

На перший погляд це здається дрібницею, але саме такі деталі формують справжній комфорт. Вбудована техніка – тренд сучасних кухонь З естетичної точки зору дизайнери дедалі частіше радять обирати повністю вбудовані моделі, заховані за фасадами кухонних шаф. Так кухня виглядає цілісною, без візуальних "розривів".

Який колір кухні може зіпсувати апетит?

Раніше ми писали, що синій колір на кухні може пригнічувати апетит. І це не випадково. На підсвідомому рівні синій асоціюється з холодом, водою, льодом або навіть зіпсованою їжею (згадайте синюватий відтінок продуктів, які втратили свіжість).

У природі майже не існує їжі насиченого синього кольору. Саме тому мозок сприймає його як "нехарчовий" сигнал. Психологи стверджують, що синій може знижувати відчуття голоду та навіть допомагати тим, хто прагне контролювати вагу. Особливо це стосується:

темно-синіх кухонь,

холодних сіро-синіх відтінків,

надлишку синього в освітленні.

Втім, це не означає, що синій повністю заборонений. У поєднанні з теплими деталями або деревом він може виглядати стильно та врівноважено.