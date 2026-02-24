Як пише видання Verywell Mind, неправильно обрана палітра може зробити кухню не лише менш затишною, а й буквально "відбити" бажання їсти.

Яке значення має психологія кольору?

Фахівці з інтер'єру враховують принципи психології кольору та хромотерапії – науки про вплив відтінків на емоційний стан людини.

Теплі кольори (червоний, помаранчевий, жовтий) асоціюються з енергією та активністю.

А холодні (синій, блакитний) створюють відчуття спокою й прохолоди.

Для кухні, де важлива жвавість, динаміка та приємна атмосфера для спілкування, це має вирішальне значення.

Який колір може пригнічувати апетит?

Особливу обережність дизайнери радять проявляти із синім кольором. Попри те, що він символізує гармонію та інтелект, у кухонному просторі сині відтінки можуть зіграти проти господарів. Дослідження Research Gate показують: синій здатен несвідомо пригнічувати апетит.

Причина – у біології та еволюції. У природі синя їжа трапляється вкрай рідко. Більшість продуктів мають теплі або нейтральні відтінки. Синій же часто асоціюється з непридатністю їжі або зіпсованими продуктами. Саме тому навіть синя тарілка може зробити страву менш апетитною.



Cиній колір здатен несвідомо пригнічувати апетит / Фото Pinterest

Чому це ще й небезпечно?

Крім впливу на апетит, надмір синього може знижувати активність та концентрацію. Якщо для спальні чи кабінету – це плюс, то на кухні, де потрібно швидко реагувати, працювати з гарячими поверхнями та гострими предметами, надмірна "прохолода" може створити зайву млявість.

Які кольори обрати натомість?

Дизайнери радять звернути увагу на теплі відтінки:

Помаранчевий – створює відчуття затишку та стимулює спілкування.

Жовтий – додає світла та підвищує настрій.

Червоний – доречний як акцент, адже активно стимулює апетит.

Також універсальним рішенням залишаються нейтральні тони – білий, бежевий, світло-сірий. Вони створюють чистий фон і легко поєднуються з яскравими деталями.

У які кольори пофарбувати кухню?

У 2026 році теплі нейтральні відтінки, такі як кремові тони та насичені коричневі, прийдуть на заміну білій кухні. Водночас білий і світлий дуб відходять у минуле. Популярними стають глибокі драматичні кольори та "брудні" пастелі, що додають кухні елегантності та насиченого вигляду.