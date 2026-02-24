Про найпоширеніші помилки розповів у своєму інстаграмі Олексій Чуницький – фахівець будівельної компанії, що спеціалізується на ремонтах квартир.

За його словами, більшість проблем виникає ще на старті, коли власники недооцінюють важливість базових етапів робіт.

Які рішення у ремонті зіпсують результат?

Економія на штукатурці стін

Криві стіни не приховати фарбою, шпалерами чи декором. Навпаки – рівне освітлення, меблі та тіні лише підкреслюють усі нерівності. На етапі чорнових робіт здається, що незначні перепади не мають значення. Але після завершення ремонту вони починають буквально кидатися в очі. Виправлення таких дефектів означає демонтаж оздоблення і нові витрати.

Погана або нерівна стяжка підлоги

Основа підлоги – це фундамент усього інтер'єру. Якщо стяжка зроблена неякісно, будь-яке покриття з часом почне створювати проблеми: плитка тріскатиметься, ламінат або вініл прогинатимуться, меблі стоятимуть перекошено. Якісна стяжка – це не перестрахування, а гарантія довговічності підлоги без неприємних сюрпризів.

Дешева чорнова електрика та сантехніка

Комунікації приховані від очей, але саме вони відповідають за безпеку й стабільність житла. Низькоякісні труби можуть спричинити протікання та затоплення, а ненадійна електрика – короткі замикання та перебої. У таких випадках ремонт доводиться робити повторно, іноді з повним демонтажем оздоблення. Економія на інженерних системах майже завжди обертається подвійними витратами.



Погана сантехніка може створити чимало проблем / Фото Unsplash

Непродумане освітлення

Одна люстра по центру кімнати не формує комфортного простору. Вона дає світло, але не створює атмосфери. Без сценаріїв освітлення інтер'єр виглядає плоским і нефункціональним. Правильне зонування, поєднання різних джерел світла та продумана температура освітлення – основа щоденного комфорту.

Агресивна кольорова палітра

Яскраві та неприродні кольори можуть виглядати ефектно на рендерах або в шоурумі, але в реальному житті швидко втомлюють. Натомість спокійні природні відтінки – молочний, пісочний, теплий сірий, оливковий, кольори дерева й каменю – створюють більш гармонійний простір і довше залишаються актуальними.



Неприродні кольори не прикрашають інтер'єр / Фото Pinterest

Відсутність дизайн-проєкту

Багато проблем виникає саме через відсутність чіткого плану. У результаті: бракує розеток; двері відкриваються незручно; меблі не поміщаються; бюджет постійно зростає. Крім того, власнику доводиться самостійно контролювати всі процеси, замість того щоб просто прийняти готовий результат.

