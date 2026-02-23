У центрі уваги будуть птахи. Як зазначає видання Homes&Gardens, саме мотив птахів дедалі частіше з'являється у нових колекціях для дому – від шпалер і текстилю до кераміки та декоративних аксесуарів.

Саме цей мотив стрімко завойовує інтер'єри та обіцяє стати головним акцентом сезону. Дизайнери використовують його, щоб надати простору:

характеру,

глибини,

індивідуальності.

Після кількох років домінування стриманих нейтральних інтер'єрів із мінімалістичною естетикою виникла потреба у деталях, які "оживляють" простір. Птахи стали відповіддю на цю тенденцію – вони додають легкості, символізму та нотки романтики, не перевантажуючи інтер'єр.



У центрі уваги будуть птахи / Фото Pinterest

Звідки прийшов цей тренд?

Цікаво, що цей естетичний імпульс одночасно проявився й у моді. Як пише Vogue, на Paris Fashion Week природа стала однією з ключових тем сезону. Модний дім Chanel провів кутюрний показ у казкових декораціях Великого палацу зі звуками пташиного співу, підкреслюючи ідею свободи та легкості.

У колекції Schiaparelli фантастичні істоти, зокрема райські птахи, стали відправною точкою для створення скульптурних силуетів, фактур пір'я та багатих декоративних деталей. Ця паралель між модою та дизайном інтер'єру не випадкова.

Обидві сфери реагують на запит часу – після тривалого періоду мінімалізму з'явилося прагнення до багатошаровості, символізму та емоційності.

Як вписати птахів в інтер'єр?

В інтер'єрах новий тренд не виглядає буквально чи надмірно декоративно. Навпаки, його сила – у продуманих деталях:

шпалери з художніми ілюстраціями птахів;

вінтажна графіка або постери в тонких рамах;

керамічні фігурки на відкритих полицях;

текстиль із делікатними орнітологічними мотивами.

Найкраще цей мотив працює в поєднанні з нейтральними матеріалами – льоном, деревом, натуральним каменем – та спокійними кольоровими палітрами. Завдяки цьому птахи не виглядають сезонним декором, а стають природною частиною простору.



Як вписати птахів в інтер'єр / Фото Pinterest

Як оформити стіни у 2026 роцы?

Цьогоріч замість традиційних шпалер популярними стають:

рідкі шпалери,

декоративне тинькування,

дерев'яні панелі.

Актуальними кольорами є терракотовий, глибокий оливковий, пильний блакитний та металізовані тони, які можуть бути акцентними або фоновими у дизайні.