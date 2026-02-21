Які шпалери вже не використовують та чим їх замінити – розкаже Livingetc.
Чи дійсно шпалери більше не актуальні?
Традиційне обклеювання кімнат шпалерами втрачає популярність. Йому на зміну приходять:
- Рідкі шпалери, які додають глибини та фактурності;
- Декоративне тинькування з ефектом бетону або шовку;
- Панелі з дерева чи пробки, які грають світлом і тінню, створюючи атмосферу простору.
Такі рішення роблять стіни більш "живими", на відміну від плоских і безликих паперових поверхонь.
Які кольори актуальні?
Як пишуть у блозі Martha Stewart, 2026 рік віддає перевагу складним приглушеним відтінкам:
- терракотовий;
- глибокий оливковий;
- пильний блакитний;
- металізовані тони.
Вони здатні виступати як самостійний акцент або гармонійний фон для інтер'єру.
Дизайнери зізналися, як оформити стіни / Фото Pinterest
Як зробити стіни цікавішими?
Стіни стають інтерактивними:
- покриття з функцією очищення повітря;
- вбудована LED-підсвітка;
- можливість змінювати вигляд стін залежно від часу доби або настрою.
На піку тренду — гіперреалістичні природні текстури: мох, камінь, деревина чи вода. Такі стіни створюють відчуття природної гармонії та допомагають відновлювати баланс після робочого дня.
Трендом стає арт-декор на стінах:
- авторський розпис,
- тканинні панно чи поєднання різних фактур в одній кімнаті.
Ідеально гладкі поверхні сьогодні вважаються безликими. Ремонт 2026 року – це створення індивідуального простору, який відображає характер власника, дарує комфорт і гармонію та працює на всі органи чуття.
В які кольори пофарбувати вітальню у 2026 році?
При виборі кольору для вітальні експерти радять орієнтуватися на нейтральні та збалансовані відтінки, які залишатимуться актуальними протягом багатьох років. До таких кольорів належать:
- greige – поєднання сірого та бежевого,
- м'які зелені відтінки, що нагадують природні листяні тони,
- та глибокі сині кольори, які додають приміщенню відчуття спокою та стабільності.
Вибір таких кольорів має кілька переваг: вони легко поєднуються з меблями та декором, створюють відчуття простору та гармонії, а також дають змогу робити зміни в інтер'єрі без радикального перекрашування.
Наприклад, на нейтральному тлі можна змінювати акценти за допомогою текстилю, декоративних елементів або освітлення, що робить дизайн більш гнучким і довговічним.