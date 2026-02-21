Які шпалери вже не використовують та чим їх замінити – розкаже Livingetc.

Дивіться також Новий тренд: як використити чорні штори, щоб кімната була стильною, але не похмурою

Чи дійсно шпалери більше не актуальні?

Традиційне обклеювання кімнат шпалерами втрачає популярність. Йому на зміну приходять:

Рідкі шпалери, які додають глибини та фактурності;

Декоративне тинькування з ефектом бетону або шовку;

Панелі з дерева чи пробки, які грають світлом і тінню, створюючи атмосферу простору.

Такі рішення роблять стіни більш "живими", на відміну від плоских і безликих паперових поверхонь.

Які кольори актуальні?

Як пишуть у блозі Martha Stewart, 2026 рік віддає перевагу складним приглушеним відтінкам:

терракотовий;

глибокий оливковий;

пильний блакитний;

металізовані тони.

Вони здатні виступати як самостійний акцент або гармонійний фон для інтер'єру.



Дизайнери зізналися, як оформити стіни / Фото Pinterest

Як зробити стіни цікавішими?

Стіни стають інтерактивними:

покриття з функцією очищення повітря;

вбудована LED-підсвітка;

можливість змінювати вигляд стін залежно від часу доби або настрою.

На піку тренду — гіперреалістичні природні текстури: мох, камінь, деревина чи вода. Такі стіни створюють відчуття природної гармонії та допомагають відновлювати баланс після робочого дня.

Трендом стає арт-декор на стінах:

авторський розпис,

тканинні панно чи поєднання різних фактур в одній кімнаті.

Ідеально гладкі поверхні сьогодні вважаються безликими. Ремонт 2026 року – це створення індивідуального простору, який відображає характер власника, дарує комфорт і гармонію та працює на всі органи чуття.

В які кольори пофарбувати вітальню у 2026 році?

При виборі кольору для вітальні експерти радять орієнтуватися на нейтральні та збалансовані відтінки, які залишатимуться актуальними протягом багатьох років. До таких кольорів належать:

greige – поєднання сірого та бежевого,

м'які зелені відтінки, що нагадують природні листяні тони,

та глибокі сині кольори, які додають приміщенню відчуття спокою та стабільності.

Вибір таких кольорів має кілька переваг: вони легко поєднуються з меблями та декором, створюють відчуття простору та гармонії, а також дають змогу робити зміни в інтер'єрі без радикального перекрашування.

Наприклад, на нейтральному тлі можна змінювати акценти за допомогою текстилю, декоративних елементів або освітлення, що робить дизайн більш гнучким і довговічним.