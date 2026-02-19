Pixel Inform розповідає, як правильно застосовувати чорні штори в інтер'єрі, щоб вони підкреслили стиль, а не "з'їли" простір.

Коли чорні штори працюють найкраще?

Чорні штори особливо доречні в приміщеннях, де забезпечене багато природного світла. Наприклад:

кімнати з вікнами, що виходять на південь або схід;

просторі зали та вітальні з високими стелями.

У таких умовах темний колір не перевантажить простір, а навпаки – додасть йому глибини та графічної виразності.

Де краще уникати чорних штор?

Хоч чорні штори виглядають стильно та сучасно, їх не завжди варто використовувати. Особливо обережними слід бути у маленьких або темних кімнатах. У вузьких приміщеннях або кімнатах з малою кількістю природного світла чорний колір може візуально "з'їсти" простір, зробити його теснішим, похмурим і менш привабливим.

Такий ефект особливо помітний, якщо стіни, підлога та меблі також темні. Якщо все ж хочеться використати чорний елемент, варто дотримуватися золотого правила контрасту:

поєднувати чорні штори зі світлими стінами;

додавати легкі гардини або прозорі тканини, щоб пропускати більше світла;

уникати однотонного темного інтер'єру, особливо у маленьких кімнатах.

У тих випадках, коли простір невеликий або темний, краще обрати світлі або нейтральні штори – білі, кремові, бежеві або пастельні відтінки.

Як оформити чорні штори?

Чорні штори добре виглядають у багатошарових композиціях, наприклад:

поєднувати чорні портьєри з білими гардинами – так текстиль виглядає легшим і повітряним;

використовувати чорний текстиль разом з римськими шторами або іншими типами оформлення вікон.

Такі комбінації створюють гармонійний та стильний вигляд, навіть якщо здаються "важкими" на перший погляд.



Як вдало використати чорні штори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Порада дизайнера: багатошарові рішення не обов'язково роблять інтер'єр важким – навпаки, вони додають глибини й легкості, якщо правильно підібрані текстури та пропорції.

Як пише Inaugural Homes, матові чорні тканини роблять кімнату більш затишною, а сатинові або шовкові — більш елегантною та сучасною. Також виграшно виглядають такі поєднання:

чорні штори + світлі пастельні стіни = контраст і глибина;

чорні штори + дерев'яні меблі = теплий та стильний інтер'єр;

чорні штори + яскраві акценти (подушки, килими) = сучасний та модний вигляд.

Які кольори штор стануть сенсацією у 2026 році?

У 2026 році штори стають акцентом інтер'єру з натуральними матеріалами, такими як льон, бавовна, оксамит і велюр. Дизайнери радять звернути увагу на земні тони та пастельні кольори. Вони додають простору ретро-настрою та створюють відчуття затишку.