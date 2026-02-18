Дизайнери інтер'єру City Magazine впевнено заявляють: настав час попрощатися з класичними білими шторами.

Новий сезон приносить моду на глибші текстури, теплі природні відтінки та натуральні матеріали.

Який матеріал для штор обрати?

У центрі трендів – матеріали, які хочеться відчути на дотик, зокрема:

льон,

бавовна,

оксамит,

велюр.

Замість стерильного мінімалізму приходить стиль, що нагадує ручну роботу: легка нерівність текстури робить інтер'єр більш домашнім і "теплим".



Який матеріал для штор обрати / Фото Pinterest

Які кольори штор у тренді у 2026 році?

У 2026 році кольори штор перестають бути просто фоном для кімнати. Вони створюють атмосферу спокою, гармонії та природної краси, а не привертають увагу яскравими, агресивними акцентами. Сезон диктує тренд на теплі та природні відтінки, які органічно вписуються у будь-який інтер'єр і роблять простір затишним. Найпопулярнішими залишаються земні кольори, що асоціюються з природою і теплом дому:

Теплий бежевий – універсальний відтінок, який робить простір м'якшим і світлішим, створює відчуття комфорту та стабільності.

Пісочний – додає кімнаті сонячного настрою, легкості та відчуття простору, ідеально поєднується з деревом і натуральними тканинами.

Глиняний – глибокий та насичений тон, який додає елегантності й тепла, створює атмосферу "затишної землі".

Оливково-зелений – спокійний відтінок природи, що асоціюється зі свіжістю, спокоєм і гармонією.

М'які коричневі відтінки – від світлого кавового до кремово-коричневого, вони додають глибини простору і відчуття розкоші без зайвої напруженості.

Крім земних тонів, у тренді пастельні кольори, які повертають легкий ретро-настрій і романтичність:

Вицвілий рожевий – ніжний і ненав'язливий, створює затишну атмосферу та відчуття тепла.

Абрикосовий – теплий і м'який відтінок між помаранчевим і рожевим, який додає кімнаті легкості і позитивного настрою.

Пастельно-блакитний – освіжаючий і спокійний, ідеально підходить для вітальні або спальні, особливо у поєднанні з натуральними матеріалами.

Ще одна важлива деталь

Як пише Elle Decor, штори більше не "закривають" простір, а формують його. У 2026 році актуальні штори від стелі до підлоги, часто навіть із легким "спиранням" на підлогу. Такий прийом створює відчуття елегантності та дизайнерського підходу. Драпірування має бути природним, без різких складок – спокійним і м'яким.

Тренди штор 2026 року відображають загальні зміни у стилі життя: дім стає місцем відпочинку та безпеки, а текстиль – важливою деталлю цього затишку. М'які тканини, приглушені кольори та натуральні матеріали допомагають створити простір, у якому легко розслабитися.

