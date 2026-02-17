Як прогнозує видання Martha Stewart, наступний рік принесе справжню революцію комфорту: без глянцевої ідеальності, нав'язливих правил і шаблонних рішень.

Які тренди у дизайні спалень будуть популярними у 2026 році?

Колірне занурення

У центрі уваги – індивідуальність, натуральність і простір, який "говорить" з вами через текстури, кольори та світло. У 2026 році в моду входить так зване color drenching – повне занурення у колір. Це означає, що в один тон фарбують усе:

стіни,

стелю,

плінтуси,

навіть окремі меблі.

Такий підхід створює ефект цілісності, спокою та м'якої гармонії. Дизайнери радять почати з малого – наприклад, оформити в одному кольорі зону за узголів'ям ліжка.

Вбудовані ліжка

Усе частіше спальня відмовляється від стандартних меблевих рішень. У тренді – вбудовані ліжка, які виглядають як частина архітектури простору. Популярні варіанти:

ліжко в ніші,

інтегровані тумби полиці, що "виростають" з узголів'я.

Це не лише красиво, а й максимально функціонально: спальня виглядає збалансованою та продуманою.



Ліжко у ніші / Фото Pinterest

Світло як емоційний інструмент

У 2026 році освітлення перестає бути просто декором. Воно стає справжнім архітектурним елементом, який змінює настрій кімнати протягом дня. Новий тренд – світло, що підтримує природні циркадні ритми:

вранці – прохолодне, блакитнувате для бадьорості,

ввечері – тепле, бурштинове для розслаблення.

Це не просто стиль, а й турбота про якість сну та самопочуття.

Цікаво! Дизайнери HELLO! Magazine радять уникати "великого світла" – це, зазвичай, один стельовий світильник, який "заливає" кімнату різким і плоским світлом. Таке освітлення ніяк не впливає на атмосферу, але може бути дуже непрактичним рішенням.

Особисті речі замість "глянцевого мінімалізму"

Після років стерильних інтер'єрів люди втомилися від просторів без історії. Тому у тренді – спальня, яка виглядає живою та особистою. Дизайнери радять додавати:

вінтажні предмети,

книги та старі фото,

речі з подорожей,

декор із сенсом, а не з шоуруму.

Цей тренд неможливо купити одразу – він створюється поступово, шар за шаром.



Головний тренд 2026 року – справжність / Фото Pinterest

Як ми бачимо, спальня більше не означає ідеальну картинку. Вона про комфорт, відчуття, тишу та індивідуальний стиль. У 2026-му дизайн говорить одне: ваш дім має бути не модним, а вашим.

