Як прогнозує видання Martha Stewart, наступний рік принесе справжню революцію комфорту: без глянцевої ідеальності, нав'язливих правил і шаблонних рішень.
Дивіться також Дизайнери зачаровані: як вписати в інтер'єр найтрендовіший колір весни
Які тренди у дизайні спалень будуть популярними у 2026 році?
- Колірне занурення
У центрі уваги – індивідуальність, натуральність і простір, який "говорить" з вами через текстури, кольори та світло. У 2026 році в моду входить так зване color drenching – повне занурення у колір. Це означає, що в один тон фарбують усе:
- стіни,
- стелю,
- плінтуси,
- навіть окремі меблі.
Такий підхід створює ефект цілісності, спокою та м'якої гармонії. Дизайнери радять почати з малого – наприклад, оформити в одному кольорі зону за узголів'ям ліжка.
- Вбудовані ліжка
Усе частіше спальня відмовляється від стандартних меблевих рішень. У тренді – вбудовані ліжка, які виглядають як частина архітектури простору. Популярні варіанти:
- ліжко в ніші,
- інтегровані тумби полиці, що "виростають" з узголів'я.
Це не лише красиво, а й максимально функціонально: спальня виглядає збалансованою та продуманою.
Ліжко у ніші / Фото Pinterest
- Світло як емоційний інструмент
У 2026 році освітлення перестає бути просто декором. Воно стає справжнім архітектурним елементом, який змінює настрій кімнати протягом дня. Новий тренд – світло, що підтримує природні циркадні ритми:
- вранці – прохолодне, блакитнувате для бадьорості,
- ввечері – тепле, бурштинове для розслаблення.
Це не просто стиль, а й турбота про якість сну та самопочуття.
Цікаво! Дизайнери HELLO! Magazine радять уникати "великого світла" – це, зазвичай, один стельовий світильник, який "заливає" кімнату різким і плоским світлом. Таке освітлення ніяк не впливає на атмосферу, але може бути дуже непрактичним рішенням.
- Особисті речі замість "глянцевого мінімалізму"
Після років стерильних інтер'єрів люди втомилися від просторів без історії. Тому у тренді – спальня, яка виглядає живою та особистою. Дизайнери радять додавати:
- вінтажні предмети,
- книги та старі фото,
- речі з подорожей,
- декор із сенсом, а не з шоуруму.
Цей тренд неможливо купити одразу – він створюється поступово, шар за шаром.
Головний тренд 2026 року – справжність / Фото Pinterest
Як ми бачимо, спальня більше не означає ідеальну картинку. Вона про комфорт, відчуття, тишу та індивідуальний стиль. У 2026-му дизайн говорить одне: ваш дім має бути не модним, а вашим.
Які кольори виходять з моди у 2026 році?
- Фахівці назвали шість кольорів фарби, які вийдуть з моди у 2026 році, включаючи глибокі червоні, сірі, чорні, пастельні, салатові та яскраво-білі відтінки.
- Дизайнери радять обирати тепліші, м'якші відтінки білого, які створюють затишок, замість трендових, але непрактичних кольорів.