Как прогнозирует издание Martha Stewart, следующий год принесет настоящую революцию комфорта: без глянцевой идеальности, навязчивых правил и шаблонных решений.
Какие тренды в дизайне спален будут популярными в 2026 году?
- Цветовое погружение
В центре внимания – индивидуальность, натуральность и пространство, которое "говорит" с вами через текстуры, цвета и свет. В 2026 году в моду входит так называемое color drenching – полное погружение в цвет. Это означает, что в один тон красят все:
- стены,
- потолок,
- плинтусы,
- даже отдельную мебель.
Такой подход создает эффект целостности, спокойствия и мягкой гармонии. Дизайнеры советуют начать с малого – например, оформить в одном цвете зону за изголовьем кровати.
- Встроенные кровати
Все чаще спальня отказывается от стандартных мебельных решений. В тренде – встроенные кровати, которые выглядят как часть архитектуры пространства. Популярные варианты:
- кровать в нише,
- интегрированные тумбы полки, "вырастающие" из изголовья.
Это не только красиво, но и максимально функционально: спальня выглядит сбалансированной и продуманной.
Кровать в нише / Фото Pinterest
- Свет как эмоциональный инструмент
В 2026 году освещение перестает быть просто декором. Оно становится настоящим архитектурным элементом, который меняет настроение комнаты в течение дня. Новый тренд – свет, поддерживающий естественные циркадные ритмы:
- утром – прохладный, голубоватый для бодрости голубоватый,
- вечером – теплый, янтарный для расслабления.
Это не просто стиль, но и забота о качестве сна и самочувствии.
Интересно! Дизайнеры HELLO! Magazine советуют избегать "большого света" – это, обычно, один потолочный светильник, который "заливает" комнату резким и плоским светом. Такое освещение никак не влияет на атмосферу, но может быть очень непрактичным решением.
- Личные вещи вместо "глянцевого минимализма"
После лет стерильных интерьеров люди устали от пространств без истории. Поэтому в тренде – спальня, которая выглядит живой и личной. Дизайнеры советуют добавлять:
- винтажные предметы,
- книги и старые фото,
- вещи из путешествий,
- декор со смыслом, а не из шоурума.
Этот тренд невозможно купить сразу – он создается постепенно, слой за слоем.
Главный тренд 2026 года – подлинность / Фото Pinterest
Как мы видим, спальня больше не означает идеальную картинку. Она о комфорте, ощущениях, тишине и индивидуальном стиле. В 2026-м дизайн говорит одно: ваш дом должен быть не модным, а вашим.
Какие цвета выходят из моды в 2026 году?
- Специалисты назвали шесть цветов краски, которые выйдут из моды в 2026 году, включая глубокие красные, серые, черные, пастельные, салатовые и ярко-белые оттенки.
- Дизайнеры советуют выбирать более теплые, мягкие оттенки белого, которые создают уют, вместо трендовых, но непрактичных цветов.