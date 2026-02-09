Как пишет Real Simple, интерьерные специалисты назвали шесть цветов краски, от которых стоит отказаться в 2026 году.

Какие цвета скоро выйдут из моды?

Глубокие красные оттенки

Дизайнер интерьеров и телеведущая Шей Холланд отмечает, что насыщенные красные и винные цвета постепенно выходят из моды. По ее словам, такие оттенки могут оставаться уместными в небольших пространствах, но для гостиных и помещений открытой планировки они становятся слишком тяжелыми.

Их популярность быстро уменьшится, а уже в 2027 году эти цвета будут выглядеть устаревшими. Я всегда советую использовать модные оттенки только тогда, когда они действительно нравятся владельцам,

– объяснила Холланд.

Серые цвета

Серый был безусловным фаворитом в дизайне около десяти лет назад – от краски на стенах до мебели и текстиля. Хотя в прошлом году этот цвет частично вернулся в тренды, дизайнер Эми Свицер прогнозирует его окончательный уход.



Серый цвет в дизайне интерьера / Фото Pinterest

Черный и угольный

Темные стены выглядят эффектно, но работать с ними сложно. По словам Свицер, чисто черные или тяжелые угольные оттенки уже потеряли свой драматический эффект из-за чрезмерного использования.

Пастельные цвета

Нежные голубые и розовые оттенки также постепенно исчезают из современных интерьеров. По словам экспертов, им не хватает глубины и насыщенности, которых сегодня ожидают от цветовых палитр.

В то же время пастель может оставаться уместной в ванных комнатах, детских или игровых пространствах.

Салатовый

Популярный в предыдущие годы салатовый оттенок также теряет позиции. Дизайнеры отмечают, что потребители устали от резких и слишком ярких цветов, отдавая предпочтение более теплым и сложным палитрам.



Салатовый оттенок также теряет позиции / Фото Pinterest

Ярко-белый

Хотя белый остается классикой, его яркие, холодные оттенки постепенно выходят из моды. По словам Свицер, в реальных жилищных условиях – особенно в домах с детьми – такой белый выглядит слишком стерильно и непрактично.

Какие же цвета советуют дизайнеры?

Зато дизайнеры Good Housekeeping советуют обращать внимание на более теплые, мягкие оттенки белого, которые создают ощущение уюта. Специалисты отмечают: главное правило – выбирать не только трендовые, но и комфортные для жизни цвета, ведь мода проходит, а интерьер остается надолго.

