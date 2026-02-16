Как пишет City Magazine, этот оттенок становится настоящим открытием для тех, кто стремится превратить квартиру в светлый оазис без лишнего визуального шума.

Что известно о цвете Cloud Dancer?

Как отмечает Vogue, Pantone объявил главный цвет 2026 года. Впервые с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году им стал белый.

Дизайнеры подчеркивают: его сила именно в нюансах. Это цвет с теплом и глубиной, который не выглядит больнично или офисно, а наоборот – создает ощущение мягкости, уюта и естественного света. Во время, когда интерьеры все больше тяготеют к балансу и спокойствию, Cloud Dancer становится настоящей философией: он не доминирует, а деликатно обрамляет пространство, позволяя текстурам и деталям "дышать".



Что известно о цвете Cloud Dancer / Фото Pinterest

Как использовать Cloud Dancer в квартире?

Спальня – оазис тишины

Постель в оттенке Cloud Dancer напоминает легкое облако. В сочетании с натуральным льном или хлопком спальня превращается в место, где хочется отдыхать дольше. Дизайнеры советуют дополнить образ рассеянным теплым освещением и минималистичным декором.

Ванная комната – эффект SPA дома

Cloud Dancer в ванной создает атмосферу дорогого курорта. Полотенца, халаты, матовая керамика и деревянные полки в этом оттенке добавляют ощущение чистоты, спокойствия и изысканности.

Гостиная – свет, обнимающий свет

В зоне отдыха этот оттенок работает как оптический расширитель пространства. Кремово-белые диваны, мягкие пледы, подушки в песочных или серых тонах и латунные детали создают интерьер, который выглядит дорого, но в то же время очень по-домашнему.



Cloud Dancer в интерьере / Фото Pinterest

Почему этот цвет стал трендом весны?

Дизайнеры объясняют популярность Cloud Dancer просто: в мире постоянного стресса люди ищут в доме не ярких акцентов, а пространства для восстановления. Этот оттенок дарит интерьеру легкость, спокойствие и современную гармонию. Cloud Dancer уже называют главным цветом будущих "самых красивых домов 2026 года" – и, похоже, он надолго останется в моде.

В какие цвета покрасить гостиную?