Как пишет City Magazine, этот оттенок становится настоящим открытием для тех, кто стремится превратить квартиру в светлый оазис без лишнего визуального шума.
Что известно о цвете Cloud Dancer?
Как отмечает Vogue, Pantone объявил главный цвет 2026 года. Впервые с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году им стал белый.
Дизайнеры подчеркивают: его сила именно в нюансах. Это цвет с теплом и глубиной, который не выглядит больнично или офисно, а наоборот – создает ощущение мягкости, уюта и естественного света. Во время, когда интерьеры все больше тяготеют к балансу и спокойствию, Cloud Dancer становится настоящей философией: он не доминирует, а деликатно обрамляет пространство, позволяя текстурам и деталям "дышать".
Что известно о цвете Cloud Dancer / Фото Pinterest
Как использовать Cloud Dancer в квартире?
Спальня – оазис тишины
Постель в оттенке Cloud Dancer напоминает легкое облако. В сочетании с натуральным льном или хлопком спальня превращается в место, где хочется отдыхать дольше. Дизайнеры советуют дополнить образ рассеянным теплым освещением и минималистичным декором.
Ванная комната – эффект SPA дома
Cloud Dancer в ванной создает атмосферу дорогого курорта. Полотенца, халаты, матовая керамика и деревянные полки в этом оттенке добавляют ощущение чистоты, спокойствия и изысканности.
Гостиная – свет, обнимающий свет
В зоне отдыха этот оттенок работает как оптический расширитель пространства. Кремово-белые диваны, мягкие пледы, подушки в песочных или серых тонах и латунные детали создают интерьер, который выглядит дорого, но в то же время очень по-домашнему.
Cloud Dancer в интерьере / Фото Pinterest
Почему этот цвет стал трендом весны?
Дизайнеры объясняют популярность Cloud Dancer просто: в мире постоянного стресса люди ищут в доме не ярких акцентов, а пространства для восстановления. Этот оттенок дарит интерьеру легкость, спокойствие и современную гармонию. Cloud Dancer уже называют главным цветом будущих "самых красивых домов 2026 года" – и, похоже, он надолго останется в моде.
В какие цвета покрасить гостиную?
- Эксперты рекомендуют выбирать нейтральные и сбалансированные цвета, такие как greige, мягкие зеленые и глубокие синие тона, для долговременной актуальности в дизайне гостиной.
- Тренды меняются, и к 2026 году из моды выйдут цвета как ярко-белый, салатовый, нежно-розовый, пастельный голубой, чисто черные и насыщенные красные оттенки.