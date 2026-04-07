Рост расходов на строительство и отделку постепенно меняет правила на рынке недвижимости. На формирование бюджета ремонта сегодня влияют сразу несколько факторов: от цен на топливо и логистику до валютных колебаний и дефицита рабочей силы.
В таких условиях даже базовые работы могут обойтись значительно дороже, чем ожидалось, а сроки их выполнения существенно затянуться.
Параллельно меняется и поведение покупателей: все чаще они выбирают квартиры с уже завершенным ремонтом и установленной мебелью, чтобы избежать сложного процесса организации работ и дополнительных расходов. Это формирует новый тренд на рынке, где готовность жилья к заселению становится весомым преимуществом.
24 Канал узнал, как рост цен на топливо и колебания курса доллара влияют на стоимость ремонта, насколько уже выросла стоимость работ мастеров и как подорожание ремонта меняет спрос.
Насколько подорожали ремонты в Украине?
Эксперт по рынку недвижимости Елена Гайдамаха для 24 Канала рассказала, что основной причиной подорожания стоимости ремонтов является то, что топливо на украинских АЗС существенно возросло в результате блокирования Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке.
Дело в том, что именно логистика забирает львиную часть стоимости строительных материалов на себя. Кроме того, по словам Елены, ремонтные бригады также сообщают о том, что будут поднимать цены на этом фоне.
В общем доля расходов на ремонт в общей стоимости квартиры играет существенную роль, ведь она может значительно влиять на конечную цену жилья.
Например, если рассматривать квартиру в новостройке без ремонта, то ее цена будет в среднем в диапазоне от 85 до 88 тысяч долларов за 50 квадратных метров. В то же время если сделать ремонт и приобрести всю необходимую мебель и технику, то цена возрастет до ориентировочно 140 тысяч долларов. То есть стоимость ремонта с мебелью и техникой начинается от 1 200 условных единиц за метр квадратный.
По статистике ЛУН, по состоянию на 7 апреля, медианные цены на первичке за метр квадратный в крупнейших городах Украины достигают:
- Самая высокая цена во Львове – 1 410 долларов за метр квадратный,
- Следующий в рейтинге цены – Киев со стоимостью 1 320 долларов за метр квадратный,
- Третий в рейтинге – Ужгород (1 150 долларов за метр квадратный),
- В Виннице цена несколько ниже – 1 100 долларов за метр квадратный,
- Кроме того, не уступает стоимость и в Днепре, хоть считается прифронтовой областью – 1 090 долларов за метр квадратный.
Несмотря на это, эксперт добавляет, что подорожание пока произошло лишь на 10%. Но есть вероятность, что оно будет происходить в дальнейшем, хоть более-менее малыми шагами. Поэтому ремонты или будут делать с использованием более дешевых материалов, или же просто откладывать этот процесс на некоторое время.
Заметьте! Ключевым фактором дальнейшего подорожания ремонтов эксперт называет дефицит рабочей силы: сейчас в отрасли не хватает работников, поэтому ремонтные бригады, которые остались, пытаются удержать своих специалистов, что также влияет на рост стоимости услуг.
Что является основным драйвером подорожания ремонтов?
В то же время эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина в разговоре с 24 Каналом рассказала, что весной действительно произошло заметное подорожание ремонтов, и это хорошо чувствуется по запросам клиентов.
Часть людей, которые купили квартиры зимой, отложили ремонты до более теплого сезона, весной этот отложенный спрос одновременно вышел на рынок. В результате бригады быстро загрузились, а цены начали расти.
Второй фактор, повлиявший на цену, – подорожание материалов. Ведь даже те позиции, которые не меняются резко, постепенно "подтягиваются" из-за логистики, курса и общего роста расходов.
Кроме того, Луханина также замечает, что один из самых ощутимых факторов сегодня дефицит рабочей силы.
Часть мастеров выехала за границу, часть работает на восстановительных объектах, и значительное количество специалистов сейчас мобилизовано. Фактически рынок потерял большой процент опытных ремонтников, которые ранее составляли основу бригад,
– говорит Ирина.
Поэтому сегодня достаточно распространена ситуация, когда люди готовы начинать ремонт, имеют бюджет, но не могут найти бригаду. Особенно сложно это ощущается в пригороде Киева.
По прогнозам Ирины Луханиной, после резкого весеннего скачка, рынок обычно стабилизируется, однако из-за дефицита мастеров и удорожания материалов можно ожидать еще плюс 12 – 18% до конца года. При этом цены могут расти волнами – периоды стабильности будут сменяться новыми повышениями.
Заметьте! Еще ранее экс-президент Ассоциации по недвижимости Украины Юрий Пита в комментарии УНИАН рассказал, что изменения курса и расходы на логистику отразились на конечной цене: с весны ремонтные работы с учетом материалов и прочего подорожали уже на 20 – 30%.
Почему топливо, курс и мебель формируют цену?
Как говорит Ирина Луханина, подорожание топлива влияет не только на выезды мастеров и доставку материалов, но и на саму себестоимость строительных материалов. А зато изменения курса доллара напрямую влияют на стоимость импортных позиций.
Многие качественные материалы поставляются из-за рубежа, и их цена зависит от логистики, транспортировки и валютных колебаний. Поэтому в случае подорожания топлива и колебаний курса растет не только стоимость работ, но и стоимость материалов,
– объясняет эксперт по недвижимости.
Поэтому для типичной квартиры площадью 40 – 60 квадратных метров это может добавить примерно 23 – 35 тысяч гривен в общий бюджет ремонта, а при использовании качественных импортных материалов эта сумма может быть еще больше.
В то же время стоит учитывать, что квартиры с ремонтом сегодня чаще всего продаются или полностью меблированными, или как минимум со встроенной кухней и техникой. Именно на этом этапе также возникает дополнительный фактор влияния на сроки и бюджет.
Даже когда сам ремонт уже завершен, владельцы вынуждены ждать 3 – 5 месяцев на изготовление и установку мебели. Это увеличивает общий период подготовки квартиры к продаже и также влияет на конечную стоимость, поскольку производители мебели работают в условиях высокого спроса,
– добавляет Луханина.
В итоге покупатели все чаще обращают внимание именно на квартиры с уже завершенным ремонтом и установленной мебелью. Даже если такие объекты немного дороже, они позволяют избежать сложного процесса поиска бригады, ожидания изготовления мебели, непредсказуемого бюджета и затянутых сроков работ.
Может ли цена в ближайшее время упасть?
По словам Гайдамахи, в случае снижения цен на квартиры наличие ремонта фактически теряет решающее значение. Факторами, определяющими такое снижение, будет война, экономический кризис, обесценивание доллара и т.д., объясняет Елена Гайдмаха.
Поэтому если ситуация с топливом даже стабилизируется, то это не означает автоматическое удешевление цен. Дело в том, что подорожание электроэнергии в стране может влиять на это,
– прогнозирует Гайдамаха.
В частности стоит учесть, что на вторичном рынке цены растут сейчас постепенно, а на первичном, даже при относительно слабом спросе, они продолжают повышаться. Причем эта тенденция сформировалась еще до подорожания топлива.
Сколько в целом надо отдать за ремонт в Украине?
За последний год существенно изменилась и средняя стоимость ремонта за квадратный метр. Если раньше часто ориентировались на 5 – 7 тысяч гривен за метр, то сегодня такие бюджеты фактически исчезли, говорит Ирина Луханина. И реалистичные ориентиры без мебели и техники сейчас выглядят примерно так:
- Базовый ремонт: от 9 – 14 тысяч гривен за метр квадратный,
- Средний уровень: 15 – 19 тысяч гривен за метр квадратный,
- Качественный ремонт: от 22 – 30 тысяч гривен за метр квадратный и выше.
Особенно это ощутимо в новостройках без отделки, где ремонт фактически делается с нуля. Там добавляются полная разводка электрики, сантехники, выравнивание поверхностей, черновые работы.
В результате реальный бюджет ремонта в новостройке сегодня часто стартует от 16 – 22 тысяч гривен за метр квадратный даже без дорогих дизайнерских решений. Если квартира готовится под продажу или под качественную аренду, то минимальный рабочий диапазон обычно составляет около 22 – 26 тысяч гривен за метр квадратный, но фактическая стоимость в большинстве случаев получается выше,
– подсчитала Луханина.
Кроме того, дефицит рабочей силы напрямую влияет и на конечную стоимость ремонта, потому что растет не только цена работ, но и затянутые сроки.
Впрочем, дорогой ремонт не всегда пропорционально увеличивает стоимость квартиры. Обычно рынок компенсирует примерно 50 – 70% вложенных в ремонт средств. Несмотря на это, квартира с готовым ремонтом продается значительно быстрее и с меньшим торгом, поэтому для многих владельцев это все равно оправданная инвестиция.