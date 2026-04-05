Что известно об этой комнате?

Речь идет о помещении площадью 15,3 квадратных метра, расположено на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Привокзальной. Это видно из информации на OpenMarket.

Аукцион должен состояться 20 апреля, а потенциальные покупатели могут подать заявки непосредственно в день торгов до утра.

Стартовая стоимость объекта составляет 99 771 гривну. При этом предусмотрен гарантийный взнос и шаг повышения цены.

Впрочем, цена полностью соответствует условиям. Комната расположена в здании 1978 года и имеет только базовые коммуникации: подключены электричество и централизованное отопление. В то же время водоснабжение, канализация и газ в самом помещении отсутствуют.

Более того, в доме нет лифта, что делает ежедневный подъем на восьмой этаж дополнительным вызовом для будущих жителей.

Фактически речь идет не о полноценном жилье, а о максимально бюджетном варианте с минимальными удобствами, который может заинтересовать тех, кто ищет дешевый вход на рынок недвижимости или рассматривает подобные объекты как инвестицию.

На фоне общей ситуации на рынке жилья такие предложения выглядят показательно: спрос на дешевые варианты в городах остается высоким, а сами объекты часто продаются через аукционы или появляются как исключительно доступные, но компромиссные решения для проживания.

Комната, которую продают в Запорожье за менее чем 100 тысяч гривен / Фото OpenMarket

Какие цены на жилье в Запорожье?

Согласно данным ЛУН по состоянию на начало апреля 2026 года средние цены на жилье в Запорожье продолжают снижаться на фоне слабого спроса. За последние полгода однокомнатные квартиры подешевели примерно на 6% в долларах, а в целом за год падение еще ощутимее: минус 15% для однокомнатных, 8% – для двухкомнатных и 11% – для трехкомнатных. Сейчас средняя стоимость составляет около 15 тысяч долларов за однокомнатное жилье, 22 тысячи – за двухкомнатное и 31 тысячу – за трехкомнатное. Одной из ключевых причин такой динамики остается близость к фронту, что сдерживает интерес покупателей.

Похожая тенденция прослеживается и на первичном рынке. В новостройках Запорожья средняя стоимость квадратного метра за последние полгода также снизилась. В частности, в сегменте комфорт-класса падение составило около 6% в долларах. В то же время в годовом измерении цены остаются относительно стабильными: около 26 тысяч гривен за квадрат в эконом-классе, 28 тысяч – в комфорте и 24 тысячи – в бизнес-сегменте.

Что известно о самой дешевой квартире на рынке в Украине?

В Украине в конце марта 2026 года на рынке появилось чрезвычайно дешевое предложение – однокомнатную квартиру в Черниговской области продают всего за 2 800 долларов.

Жилье имеет площадь 33 квадратных метра и расположено в доме типа малосемейки, однако такая низкая цена объясняется плохим состоянием – квартира требует ремонта, не имеет отопления и горячей воды. Несмотря на это, в доме есть базовые коммуникации, поэтому оно может заинтересовать покупателей с минимальным бюджетом или инвесторов.